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深圳北理莫斯科大学首届本科生毕业

2021年06月27日10:05 | 来源：中国新闻网
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原标题：深圳北理莫斯科大学首届本科生毕业

　　中新网深圳6月27日电(记者 郑小红 陈文)恰逢《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，深圳北理莫斯科大学2021年毕业典礼暨学位授予仪式26日下午举行，首届100名本科生和第三届31名硕士研究生毕业。

　　俄罗斯驻华大使杰尼索夫发来祝贺视频，他表示，深圳北理莫斯科大学成立5年来，已成为俄罗斯和中国在教育领域合作的最精彩的篇章之一，感谢学校全体师生为双边人文合作和加强俄中两国人民的友谊所作出的重大贡献。

　　中国工程院院士、北京理工大学校长张军，俄罗斯科学院院士、莫斯科大学校长萨多夫尼奇在视频中对毕业生们表示祝贺。

　　深圳北理莫斯科大学校长李和章从“致谢”“发展”“赞誉”和“寄语”四个方面作毕业致辞，他希望同学们脚踏实地，仰望星空，用奋斗撑起自己的梦想；朝夕耕耘，终身学习，肩负时代赋予的重任；投身科创，奋力追梦，用青春书写人生华章。

　　据悉，截至6月18日，深圳北理莫斯科大学首届96名中国籍本科毕业生中，71人获得本校或国内外其他高水平大学入学资格，升学率为74%；9人获得华为技术有限公司等知名企业、单位录用资格，当前毕业去向落实率83.3%。

　　深圳北理莫斯科大学是中俄两国政府合作建设的第一所大学，由北京理工大学和莫斯科大学合作设立、深圳市人民政府全资建设的具有独立法人资格的高等教育机构。2017年9月13日，在中俄两国领导人的见证下，该校举行首届学生开学典礼。

(责编：郝孟佳、曹淼)

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