原标题："人民红"走进沈阳音乐学院 重温红色校史故事

人民网沈阳6月24日电 （孝媛）6月24日，“百年路上的我们”辽宁高校红色校史故事展演暨“启程吧！人民红”第四站活动正式走进沈阳音乐学院。通过红色校史故事，促使青年学子汲取信仰的力量，传递奋进精神。当天，由陕汽重卡改装而成的“启程吧！人民红”快闪车也亮相沈阳，点亮“青春红歌会”。

辽宁省委教育工委副书记、省教育厅厅长冯守权，人民日报社辽宁分社社长王金海，人民网党委委员、董事、副总裁潘健，沈阳音乐学院党委书记董亲学等领导出席活动。

本次活动由中共辽宁省委教育工委、辽宁省教育厅、人民网主办，辽宁省高校网络思想政治工作中心（沈阳建筑大学）、沈阳音乐学院、人民网辽宁频道承办，沈阳城市学院协办。

从今年4月开始，人民网辽宁频道与中共辽宁省委教育工委、辽宁省教育厅、辽宁省高校网络思想政治工作中心共同开展了“百年路上的我们”——辽宁高校红色校史故事融媒体展示活动。辽宁省内上百所高校双微接力参与，累计阅读量达到数百万。全省各地的青年学子在校史中学党史，厚植爱国情怀，坚定理想信念。

沈阳音乐学院党委书记董亲学致辞。人民网 周颂雪 摄

“沈阳音乐学院的前身是中国共产党创办的第一所高等专业艺术院校——鲁迅艺术学院。”在致辞中，沈阳音乐学院党委书记董亲学表示：“此次活动选择在党的百年华诞前夕走进沈阳音乐学院，与辽宁高校共同分享红色校史故事，与师生一起学习党史、感悟初心、汲取力量，让更多的青年学子品尝真理的味道，领悟时代和民族赋予的历史重任，对我们来说意义重大。”

人民网党委委员、董事、副总裁潘健致辞。人民网 邱宇哲 摄

“一代人，传承着一代人的初心热爱；一代人，传承着一代人的赓续经典。”人民网党委委员、董事、副总裁潘健表示，人民网作为“网上的人民日报”，在庆祝中国共产党建党百年之际，有责任让不同年代的人们彼此听见，无论是“老经典”还是“新声代”，我们要把每一个声部、每一种音色、每一种风格有机融合在一起，形成新时代里的动人和声。“人民网今年推出进校园大型融媒实践活动——‘启程吧！人民红’，希望这一抹红色能够穿越历史，在新时代的年轻人中继续绽放光彩。”

作为科教大省，2021年以来，辽宁省教育部门用好用足各地各校红色资源，依托辽宁省党史重要事件、重要活动、重要遗址旧址等，挖掘凝练红色校史故事。

辽宁省委教育工委副书记、省教育厅厅长冯守权致辞。人民网 周颂雪 摄

“全省高校注重把党史学习教育与立德树人根本任务紧密结合，立足实际，守正创新，将学校爱国主义光荣传统、红色校史资源有机融入党史学习教育，将校史中的红色资源转化为育人资源。”

辽宁省委教育工委副书记、省教育厅厅长冯守权表示，在庆祝中国共产党成立100周年之际，我们举办“百年路上的我们”辽宁高校红色校史故事展演暨“启程吧！人民红”走进沈阳音乐学院活动，这是广大师生丰富党史学习教育和“四史”宣传教育形式的一次生动实践，也是一堂别开生面的“大思政课”。

群舞《鲁艺芳华》。人民网 邱宇哲 摄

在辽宁高校红色校史故事展演环节，来自沈阳音乐学院、鲁迅美术学院、沈阳建筑大学、中国医科大学、辽宁大学、东北大学和沈阳理工大学的师生代表，在“红色血脉”“红色力量”“红色信仰”三个篇章中，用激昂的旋律、动人的舞姿、清脆的嗓音，奉献了《鲁艺芳华》《我们从延安走来》《火龙驹》《红医魂》等精彩的表演，带领现场观众共同回望先辈们走过的路，向建党百年献礼。

电子管风琴独奏《黄河》。人民网 邱宇哲 摄

音乐剧《一二·九运动的先锋》。人民网 邱宇哲 摄

讲好中国故事，塑造中国形象，这是媒体和教育两个行业不约而同的责任。在人民网品牌部主任赵岍的主持下，人民网辽宁频道负责人那其灼、人民网文体健康采访部记者郭冠华、沈阳航空航天大学马克思主义学院教研室主任张青，以圆桌论坛的形式共同探讨、分享了今天如何塑造“可信、可爱、可敬”的中国形象。

圆桌论坛。人民网 周颂雪 摄

“心潮澎湃，特别自豪！”活动结束后，沈阳音乐学院音乐教育系的学生相宇意犹未尽，还在与同学们讨论着刚才的校史展演节目细节。

祖宏博是沈阳音乐学院音乐教育学院合唱团的成员，他与同学们献唱了《我们走在大路上》《没有共产党就没有新中国》等歌曲。他表示：“‘启程吧！人民红’活动给我们上了一堂生动无比又极具贴近性的党课和思政课。通过今天的活动，让我们从歌声中，从校史里，学习党史，感受、领悟先辈的奉献和奋斗精神。能够参加今天的活动，对于我自己既是激励，更是一种鞭策！”

活动现场。人民网 周颂雪 摄

作为人民网“我和我的信仰”活动的重要组成部分，“启程吧！人民红”活动将继续走进全国各地的多所高校，围绕建党百年和党史学习教育，向青年学子传递“百年追梦，奔向未来”的精神，庆祝建党100周年。

(责编：郝孟佳、曹淼)