人民网北京6月25日电 近日，西南大学举行2021届本科生毕业典礼暨学位授予仪式，校长张卫国进行了毕业致辞，希望同学们传承隆平学长热爱党、热爱祖国、热爱人民，信念坚定、矢志不渝，勇于创新、朴实无华的高贵品质，以责任诠释初心，以担当承载梦想。

“在未来前行的道路上，希望你们用高远理想引领青春之路、用砥砺奋斗点燃青春之火，用责任担当谱写青春之歌，在历史的大潮中追光前行，成就光芒万丈的精彩人生。”张卫国说。

西南大学校长张卫国在2021届本科生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

张卫国校长在题为《在历史大潮中追光前行》的演讲节选如下——

同学们，历史的长河奔腾不息，人的一生有些时候是终身难忘、可遇不可求的，你们今年毕业就蕴含着特殊的意义。2021年是具有里程碑意义的一年，这一年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划开局之年，是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、实现第二个百年目标的起步之年。2021年也是同学们完成学业步入社会的全新启航之年。此时此刻，我代表学校，向今天毕业的9150名2021届本科毕业生，和去年受疫情影响没能返校，今天专程回来参加毕业典礼的174名2020届毕业生，送上最美好的祝福！向传道授业、精心服务的教职员工致以最崇高的敬意！向无私奉献、关心支持你们成长的亲朋好友表达最衷心的感谢！

时光如水，岁月如歌。西南大学见证了你们最美好的青春时光，你们也亲历了西大发展的点点滴滴。在过去四年时间里，你们勤奋乐学、积极求索，经历了课堂知识的汲取、社会实践的磨砺、西大文化的熏陶，留下了永恒的成长印记。你们投身抗疫一线，坚守防控岗位、开展线上辅导、创作文化作品，用爱心、知识和行动筑起一道坚强的青春防线。你们助力脱贫攻坚，深入200余个贫困区县，足迹遍布青藏高原、云贵山区、巴山蜀地、潇湘荆楚、白山黑水。你们拼搏在国内外赛场，“互联网+”大学生创新创业大赛等，你们都取得了优异的成绩。同学们在挥洒青春中成长，在砥砺奋进中收获，你们的努力与拼搏，推动了学校高质量的发展；你们的理解与豁达，营造了学校良好的育人氛围；你们的期盼与希望，增强了学校发展的动力。你们让西大师生充满活力，让西大这片热土生机勃勃。在此，向同学们表示衷心的感谢!

100年来，中国共产党披荆斩棘，从成立之初50多人发展成为拥有9100多万党员的执政大党，从“小小红船”发展成为领航中国的“复兴号巨轮”，领导中华民族实现了历史上最广泛、最深刻、最伟大的社会变革！今天的中国前所未有地靠近世界舞台中心，前所未有地接近实现中华民族伟大复兴的目标。伟大时代，呼唤有为青年。作为新时代的青年，你们身后是波澜壮阔的历史，面前是喷薄而出的曙光。希望同学们主动融入国家发展，顺势而为，乘势而上，在历史的大潮中追光前行，奋力开启人生新的征程。

在历史的大潮中追光前行，希望同学们用理想引领青春之路。“壮丽史诗以理想信念谱写，巍峨丰碑靠实干奉献筑就。”忆往昔，中华民族从站起来，到富起来、再到强起来；从“我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑”的铁骨铮铮，到“撸起袖子加油干”“一张蓝图绘到底”的壮美誓言，每一个时代的青年都在呼应时代命运中谋划人生、创造历史。在风雨如磐的战争岁月，身处重庆的红岩革命先辈们为建立一个崭新的中国，抛头颅洒热血。谢翔宇同学在讲述红岩历史故事的时候也讲到，在牺牲的红岩英烈中就包括成善谋、黎洁霜、杨翱、陈伯诗、张泽浩等5位西大校友。滚滚硝烟、枪林弹雨早已远去，但穿越时空的理想之光，依然绽放着耀眼的光芒。青年有理想，国家有力量。在未来的人生路上，希望同学们志存高远、脚踏实地，把个人的理想追求融入国家和民族的事业中，在祖国的万里长空放飞青春理想，在复兴的壮阔征程中激扬青春力量！

在历史的大潮中追光前行，希望同学们用奋斗点燃青春之火。“青春由磨砺而出彩，人生因奋斗而升华。”一代人有一代人的奋斗，一个时代有一个时代的担当。一部百年党史，就是一部追求理想舍生取义的奋斗史。现在，奋斗的“火把”已经传递到我们每一个人手中，接好历史的接力棒是当代青年的机遇，更是沉甸甸的责任和使命。刚刚作为校友代表发言的黄国平，就是千千万万新时代奋斗青年的缩影。满是奋斗的论文致谢辞，在社交媒体引发热议。他将苦难写成诗，生活变成光，点亮了自己，也引导了他人。每一代人都有自己的境遇和困惑，不可否认，毕业后，同学们将面临生活的压力和工作的焦虑，但是无论再忙再累，希望同学们牢记，当代青年的内涵不仅仅是年龄的概念，你们不仅仅是“九五后”“零零后”，而是“努力后”“奋斗后”，大家不要习惯于“佛系”，沉溺于“躺平”，西大学子即使要做也做“斗战胜佛系”青年，短暂的“躺平”也是为了更加奋发激扬！奋斗是青春最亮丽的底色。在未来的人生路上，希望同学们砥砺奋进、不负韶华，以蓬勃朝气、昂扬锐气，为民族复兴铺路架桥，为祖国建设添砖加瓦，在矢志奋斗中闪耀青春之光！

在历史的大潮中追光前行，希望同学们用担当谱写青春之歌。“士不可不弘毅，任重而道远。” 5月22日，我们的杰出校友袁隆平院士溘然长逝，学校袁老的雕像前铺满了来自全国各地的鲜花。隆平学长为什么能受到全国人民的爱戴？是因为他始终以人民的需要和祖国的发展为己任，为实现“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”，一生鞠躬尽瘁、奉献担当，为保障百姓温饱和粮食安全作出了巨大贡献，更为世界和平和社会进步树立了不朽丰碑。隆平学长带着种子去了远方，也在莘莘学子的心里埋下了火种。一个人的能力有大小，责任有大小，不一定非要做大事才叫担当。只要在平凡的岗位上尽其所能地肩负起自己的责任，一样是优秀的，一样会受到尊重和爱戴。我们要传承隆平学长热爱党、热爱祖国、热爱人民，信念坚定、矢志不渝，勇于创新、朴实无华的高贵品质，以责任诠释初心，以担当承载梦想。青年有担当，民族有希望。在未来的人生路上，希望同学们牢记使命、奋进担当，立富强国家之志，树为民服务之愿，在民族复兴的伟业中唱响青春之歌！

一代人有一代人的使命，一代人书写一代人的历史。我们都被历史所塑造，但也正在和将要创造历史。亲爱的同学们，对于有着115年办学历史的西南大学，今天，你们是最年轻的一批毕业生。在未来前行的道路上，希望你们用高远理想引领青春之路、用砥砺奋斗点燃青春之火，用责任担当谱写青春之歌，在历史的大潮中追光前行，成就光芒万丈的精彩人生！无论你们身在何方，母校永远是你们最坚强的后盾、最宁静的港湾、最温暖的家园！

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