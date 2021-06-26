人民网北京6月26日电 25日，北京邮电大学举行2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式。校长乔建永寄语毕业生时表示，希望同学们做目标明确的人，做勇于开拓创新的人，做努力奋斗的人。

乔建永谈到，在这个机遇涌动、百舸争流的新时代，希望同学们把个人志向、奋斗行动投入到党和人民期盼的火红事业中来，以新一代北邮人特有的飞翔姿态开启绚丽多彩的新征程，目标明确、开拓创新、努力奋斗。

北京邮电大学校长乔建永在2021届学生毕业典礼暨学位授予仪式上讲话。（学校供图）

乔建永校长在题为《生逢其时 任重道远》中的演讲内容节选如下——

今天，3511名本科生、3010名硕士研究生、235名博士研究生同时毕业，即将踏上人生新的征程。看到朝气蓬勃、青春洋溢的你们，想到你们即将满载着对理想的憧憬、对未来的向往、对梦想的追求走向社会，作为师长，我由衷感到欣喜和骄傲。再次看到大家聚在这里，时光仿佛一下拉回我们初见时的样子，那是你们在北邮一切美好故事的起点。寒来暑往，春夏秋冬，北邮的花草树木见证了同学们学习的足迹，奋斗的汗水。这里既有青春涌动的欢声笑语，也有抓耳挠腮的苦思冥想。在同学们完成学业的过程中，我知道，很多同学曾经为教三楼空调的冷热不均而抱怨，也有的同学为了到图书馆占座而每天起大早，还有同学疫情返校后给我写邮件，呼吁校门管控能够进出更加高效等。这些都是学校发展中的过往烦恼，这些烦恼随着毕业歌声的响起将全部褪去，剩下的只有同学们的英姿勃发和年华正好。北邮为你们、也为学校管理的进步而感到骄傲和自豪。

同学们，我们如今所处的时代，是一个最好的时代，比历史上任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标。“生逢其时”意味着“任重道远”。马克思曾说过，“作为确定的人，现实的人，你就有规定，就有使命，就有任务”。身处当下“百年未有之大变局”，同学们肩上使命与责任也就更重，要修炼小我，更要成就大我，在实现中华民族伟大复兴中国梦的新长征路上竭尽全力。生逢其时意味着“大有可为”。当下这个变与不变交织、新与更新并存的时代，为当代青年发挥力量、实现价值提供了无比宽阔的青春舞台，在未来的日子里，北邮希望、也相信同学们必将“大有作为”！

同学们，在毕业这个重要的十字路口，生逢其时的你们将面临毕业前的最后一场考试,这就是人生的选择。你们会选择怎样的新生活？肩负怎样的新使命？踏上怎样的新征途？在今天这堂7000人的毕业大课上，我想提三点希望与大家共勉。

首先，希望同学们做目标明确的人。

同学们一路走来，用辛勤与汗水成就了今天的学位，其中有很多经验值得总结，我想最为重要的一条应该是“目标明确”。如果说过往每次确定的都是学业目标，那么走向社会，就必须确定事业目标。一个人在人生的不同时期或许有不同的志向和目标，但人生最重要的志向和目标应该是同祖国和人民联系在一起，这是每一个人安身立命的底气，也是每一个人人生的脊梁。在“数字化转型换挡提速”的背景下，时代需要北邮人。请同学们牢记，时序轮替中，始终不变的是追梦者的身影；历史坐标上，始终闪光的是奋斗者的足迹。为实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋斗，才是同学们人生难得的际遇。

同学们还要牢记，追求事业成功的基础是明大德。只有明大德人生的道路才能走得更正、走得更远。高学历只是标签，高素质才是根本。无论是“天下兴亡，匹夫有责”的家国大义，还是“修身、齐家、治国、平天下”的人生追求，抑或是“己所不欲，勿施于人”的推己及人，都是要求同学们树立正确的世界观、人生观和价值观，从具体的事情做起，管好小节，长成参天大树、实现海纳百川。面对复杂的世界大变局，希望同学们做到明辨是非、恪守正道，切莫在网络上人云亦云、盲目跟风。面对外部诱惑，要保持定力、严守规矩。天上不会掉下馅饼，要用勤劳的双手和诚实的劳动创造美好生活，拒绝投机取巧、远离自作聪明。面对美好岁月，要有饮水思源、懂得回报的感恩之心，从立德修身中找到人生真谛、生命价值、事业方向。

第二，希望同学们做勇于开拓创新的人。

新时代为青年人提供了人人皆可成才、人人皆能成才的历史际遇。当今世界知识迭代更新，科技日新月异，这既为青年施展才华、竞展风采提供了广阔舞台，也对青年人的能力素质提出了新的更高要求。希望同学们保持永不懈怠的精神状态，不断接受新思想、新方法、新事物，更新观念、创新思路。勤用多维思维发现问题，善用创新思维解决问题，切实抓好学习“基本功”。要耐得住寂寞，不断将专业技能在实践中创新提升。要不断向下扎根，向上生长，干一行爱一行，力争成为专业领域里的创新能手。

创新需要智慧、需要勇气、更需要定力。同学们走出校门后，要勇敢地到最基层的岗位上去磨炼意志、砥砺品格，多“啃硬骨头”、多“接烫手的山芋”，在经风雨、见世面、壮筋骨中增长才干，以真才实学服务社会，用创新创造拒绝“内卷”，在担当中历练，在尽责中成长。

第三，希望同学们做努力奋斗的人。

青春理想，青春活力，青春奋斗，这是中国精神和中国力量的生命力所在，这种精神和力量最终要体现在努力奋斗上。一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。秉承“传邮万里 国脉所系”家国情怀的北邮人薪火相传，如今，这火种传到了你们手上，这是“长江后浪推前浪”的历史规律，也是“一代更比一代强”的青春责任。希望同学们要珍惜这个时代，在努力中历练，在奋斗中成长，让青春在新时代的伟大事业中绽放。

大家可能知道物理学中有一条非常重要的定律，叫熵增定律：在一个孤立系统里，如果没有外力做功，其总混乱度（即熵）会不断增大。这个定律被追捧为“宇宙的终极演化规律”，因为它揭示了所有生命体和非生命体的演化规律。这条定律的哲学价值在于它告诫我们：生命本身就是努力奋斗的过程，就是对抗熵增的过程。正所谓，由俭入奢易、由奢入俭难，躺平容易、进取难。因此，为了美好幸福的生活，我们必须主动做功，必须积极开放，这是人类文明不断进步、个人不断成长的唯一途径。

多年前我到一家上市公司考察，看到他们有条标语：1.01的365次方约等于37.78。董事长非常骄傲地向我解释：这个算式提醒大家每天多努力0.01，全年将多出37天，这样就可以多发一个月的工资。我当时建议他再计算一下1.02的365次方，意思是每天再多努力0.01， 结果答案从37.78猛增为1377.4。这个结果当时把董事长吓坏了，因为1377比三年的总天数还要多，按他的逻辑，他一年要给这样的员工发四年的工资。当然，这只是一个笑谈，但是，这个故事背后所隐含的人生哲理却非常值得我们铭记在心，它告诫我们：努力奋斗往往并不是惊天动地的事儿，你只要再坚持向前稍微努力一点点，成功的概率就会大爆发。

同学们，生逢其时，是我们的幸运；重任在肩，是我们的光荣；任重道远，是我们的使命。在这个机遇涌动、百舸争流的新时代，希望同学们把个人志向、奋斗行动投入到党和人民期盼的火红事业中来，以新一代北邮人特有的飞翔姿态开启绚丽多彩的新征程，目标明确、开拓创新、努力奋斗。最后祝同学们天高海阔、未来可期。无论你们身处何方，请牢记在心：明光以北，蓟门之南，这里永远是你们的精神家园！

(责编：李依环、秦华)