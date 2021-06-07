原标题：向上吧，少年！宁夏6.2万考生迎战高考

老师为考生加油鼓劲。祁瀛涛摄

人民网银川6月7日电 （阎梦婕）6月7日，一年一度的高考正式拉开帷幕，宁夏6.2万名考生奔赴考场，迎接一场人生大考，他们将用青春书写属于自己的精彩。

据悉，今年宁夏参加普通高考人数为62467人，比2020年增加2178人。其中，文科考生23369人、理科考生39098人。全区共设22个考区（县、区），48个考点，2102个考场。

自信赴考。人民网 阎梦婕摄

奔赴考场。人民网 阎梦婕摄

一位家长将考生忘记携带的证件交给民警。人民网 阎梦婕摄

老师用拥抱的方式为考生加油。祁瀛涛摄

家长们穿着旗袍，寓意“旗开得胜”。人民网 阎梦婕摄

一位家长拥抱自己的孩子，为孩子鼓劲。人民网 阎梦婕摄

一位小朋友手拿着鲜花，为参加高考的哥哥姐姐加油。人民网 阎梦婕摄

社会各界为高考“护航”。人民网 阎梦婕摄

(责编：郝孟佳、温璐)