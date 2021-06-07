人民网北京6月7日电 （孙竞、肖璐欣、邹乐、李梦文、李家勋）今天上午，2021年全国高考正式拉开大幕，1078万考生迈入考场，迎接人生大考。教育部数据显示，今年高考报名人数较之去年增加了7万人，再创新高。

根据此前发布的时间安排，今年高考于6月7日至8日举行，部分省（区、市）由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。

在考场设置方面，今年全国共设考点7200余个、考场46.6万个（含2.6万个备用隔离考场），涉考工作人员140余万人，其中监考人员95万余人。

今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份迎来“新高考”的首考。

湖北省武昌实验中学考点，考生陆续进考场。肖璐欣摄

记者今天早上在湖北省武昌实验中学考点看到，8时起，考生就开始凭准考证、身份证陆续进入考场。与以往安排不同的是，今年湖北的高考考试时间由2天变为3天，考试科目从“3+X”变为“3+1+2”。其中，“3”指全国统一高考科目语文、数学、外语，不分文理；“1”为考生在物理、历史2门首选科目中选择1门，“2”为考生在思想政治、地理、化学、生物4门再选科目中选择2门。

考试安全是高考工作的重中之重。此前，教育部会同各地全面梳理考试管理的安全风险，进一步完善了相关规章制度，细化工作措施，严格工作标准。各地进一步加强管理，积极采取多种检测手段，防止各种作弊工具进入考场；采取多证核对、人机比对等措施严防替考。

重庆十一中考点监控室，考务人员对考场进行实时监控。邹乐摄

记者今天在重庆十一中考点监控室看到，考务人员正在通过实时监控对考场内情况进行监测。高考期间，重庆全市设立13个检查组，对39个考区、100个考点进行了全覆盖、拉网式检查。同时，安排专人通过市级国家教育考试考务指挥平台及电子监控系统，对各考点保密室、考场考风考纪进行实时监控。

山西运城绛县中学考点，考生排队入场。郭环中摄

近期，一些地方出现本土感染和传播病例，根据中国疾控中心研判，当前疫情防控形势依然严峻，需要继续按照常态化防控的要求落实各项防控措施。记者今天早上在山西运城绛县中学考点看到，考生们戴好口罩，间隔一定距离，有序排队进入考场。据介绍，为了做好疫情防控工作，山西各考点都配备一名医护专业人员担任副主考，并安排一所定点医院承担医疗卫生保障任务。同时，要求所有考生在考前14天进行健康监测，每日填写体温监测登记表。

在受疫情影响最严重的广州市，截至6日，5万多名应考考生和7000多名考务人员已经100%完成第2轮核酸检测，考务人员100%接种疫苗，各考点100%完成环境样本核酸检测。

根据广州市教育局的安排，高风险地区考生，在校备考的在本校考试，居家备考的考生另外安排考点。密接考生在隔离考点考试，一人一间考场；次密接考生在隔离考点考试，每间考场不超过4人。核酸检测阳性的考生被安排在广州市第八人民医院病房考场考试。发热考生，经评估后，在备用隔离考场考试。

广州爱心送考出租车司机朱敬怀接载考生顺利抵达广东省广雅中学考点。来源: 广州市交通运输局、广州市公交集团白云（广交）公司

为做好不同类型考生的交通服务保障工作，广州对于中风险区考生、高风险区考生、跨风险区考生、密接考生以及居住比较分散的次密接考生，采用“一对一”“点对点”专车服务的方式接送；对于居住在隔离酒店的次密接考生，会用定制公交集中“点对点”接送。

根据中国气象局的预报分析，今年高考期间，华北南部、黄淮等地有高温天气；华北北部、东北等地有阵性降雨；西南地区东部、江南及华南等地自西向东有较明显降雨。

记者了解到，针对6月部分地区进入台风、洪涝等灾害多发期，教育部已会同国家气象局、地震局等有关部门密切分析研判高考期间发生极端天气、自然灾害等预警信息，指导各地进一步完善预案，加强应急演练，确保突发情况能够快速反应、协同配合、稳妥处置。

(责编：郝孟佳、熊旭)