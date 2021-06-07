肖远骑

2021年语文高考今天上午正式结束。细读今年的高考作文命题，我的感受是：直面现实、关注价值。实际上，高考考作文不单单是考一篇作文，而是既考察学生的语文水平，还考察学生的阅读水平。另外，更重要的是彰显国家的教育理念。高考作文命题要引导我们的学生，更好地关注人生，关注社会、关注科学技术的发展。今年的高考作文命题也很好地体现了这种思想。

命题直面现实、关注社会

今年是中国共产党建党100周年，这是中国人民政治生活中大事，牵动着全国人民的心。作为为党育才，为国育人的教育，一定要关注并投身到这一重大的社会事件中。今年的全国甲卷，就很好地抓住了这一事件来进行命题。

这样的作文命题，符合教育部制定的普通高中语文课程标准中的要求 “写作是运用语言文字进行书面表达和交流的重要方式，是认识世界、认识自我，进行创造性表述的过程。写作教学应着重培养学生的观察能力、想象能力和表达能力，重视发展学生的思维能力，发展创造性思维。”教育应该让学生有更开阔的视野，关注我们的国家，我们的社会、民族、关心国计民生，应该是风声雨声读书声，声声入耳，我们培养的人才，20年后就是国家的中坚，他们应该对这个社会、国家、民族有责任感。

关注价值，也是今年高考作文命题核心指向

修身、理想，是我们常说的话题。在今年的全国乙卷作文题中，命题者放在具体的语境中，让学生结合自己的认识，有话可说。高中语文教育则必须把价值观的锻造，精神家园的构建放在首位。语文教学要利用自身的优势，培养学生的一些理性精神，独立地分析问题的能力，冷静地处理问题的能力，表达个人的一些成熟的看法，对世俗的现象有自己清醒的认识，透过现象分析本质，具有一定的批判能力，对自己的思想行为有反思的能力，对未来生活有一定的构想并为之努力奋斗，具有积极昂扬的状态，具有崇高的生活信念，有一定的价值取向能力。

此外，好的作文题要有一定的开放性，总是可以让学生思接千载心游万仞，搭上时代跳动的脉搏。将重大的社会生活事件有机融入试题，是语文命题的应有之义，引导学生思考个人在集体、社会、国家、世界发展中的责任和使命。

可以说，今年的高考作文，越来越重视对人生的思考和对社会问题的思考。这些思考的背后是学生文化观、人生观、价值观的体现，目的是引导学生关注社会、思考人生、认识自我。因此，我们的语文教育要重视对学生进行文化对话，在陶冶学生的情感中激发写作驱动。透过这些作文命题，告诉我们中学的语文教育要在弘扬中华传统文化，铸造民族文化精神，培养堂堂正正的中国人方面所应担当的历史重任。中华优秀传统文化是中华民族的文化根脉、精神标识，积淀着中华民族最深沉的精神追求，也是实现中华民族伟大复兴的力量源泉。

（作者系北京市语文特级教师、国育未来学校校长）

(责编：熊旭)