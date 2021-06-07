记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，首都师范大学结合学科和人才培养特点、以及社会需求变化等要求，新增3个实验班招生。今年，学校对各专业的招生计划进行了全面调整，将招生计划向学校招生和就业好的专业、学校优势特色学科专业以及首都经济社会发展急需的专业倾斜。

首都师范大学创建于1954年，是国家“双一流”建设高校，北京市和教育部共建大学，是一所涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等门类的综合性师范大学。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

首都师范大学：2021年，学校本科招生总计划，与去年相比保持稳定；学校在26个省份招收普通类。今年学校对各专业的招生计划进行了全面调整，将招生计划向学校招生和就业好的专业、学校优势特色学科专业以及首都经济社会发展急需的专业倾斜。

今年的招生变化主要有几个方面，提醒广大考生和家长关注：

1、今年学校美术类的招生专业录取时使用各招生省份的美术统考成绩作为专业课成绩，不再组织校考。音乐与舞蹈类专业在京外招生省份取消校考，采用招生省份的省级统考（联考）成绩作为专业课成绩。具体报考要求和录取规则等信息请登录我校本科招生网查看。

2、高考改革省份考生，报考时须满足学校招生专业选考科目要求。为方便考生报考，学校2021年在京招生专业选考科目和专业组的设置原则上均保持稳定；唯一的变化是按照上级文件要求，结合学校招生实际，将2020年在本科批招生的政治必选组（包含马克思主义理论等专业）调整到本科提前批A段招生。

3、学校师范生实行免收学费的政策，同时根据教育部相关文件精神，学校招收的师范生参加免试认定改革：学校对师范生开展教育教学能力考核，考核合格的毕业生可凭教育教学能力考核结果，免考国家中小学教师资格考试科目。鼓励有志于从教的优秀考生报考师范类专业。

人民网：2021年招生专业有无变化？

首都师范大学：2021年，学校结合学科和人才培养特点、以及社会需求变化等要求，新增3个实验班招生：历史学（教育部拔尖计划实验班）、生物科学类（实验班）、小学教育（敬修书院）（师范）。

历史学（教育部拔尖计划实验班）：今年学校历史学院历史学专业入选教育部“基础学科拔尖学生培养计划2.0”。实验班以培养具有强烈人文精神、社会责任感和深厚的理论素养，具有扎实的史学知识和交叉学科的学术积淀，具有开阔的国际视野和国际交往能力，能够中西贯通、立志勇攀国际史学高峰的人才为培养目标；并将全面落实书院制、导师制、学分制和学术交叉融通机制，注重史学研究和外语能力的培养。入选实验班的学生将享受学习奖励金、出国出境访学、高保研率等优惠政策。

生物科学类（实验班）：学校生科院秉承用一流的师资和一流研究支撑高端创新人才培养的理念，今年将在生物科学类中，招录实验班，通过增加双语课程、纯英文课程学分、增加科研立项和出境交流机会等方式，培养拔尖创新型人才。生物科学类包括生物科学、生物技术两个专业，这两个专业均是“双万计划”国家级一流本科专业建设点；另外生物科学专业为北京高校“重点建设专业”，生物技术专业获得教育部首批“新工科”项目，体现了过硬的人才培养能力。

小学教育（敬修书院）（师范）：今年学校小学教育专业开始设置以学校校友、著名儿童教育家孙敬修命名的“敬修书院”。高起点培养面向小学儿童、具有国际视野和未来教育家潜质的创新研究型小学教育人才。全程导师制，大一学习阶段以“通识教育+导师专业引领”课程为主，大二学习阶段学生在小学教育六个专业方向（中文、数学、英语、信息技术、科学、德育）中选择其一，开始进入“儿童教育+专业方向”课程领域的学习，同时开展各类讲座、研学、交流、研究等学术活动，为国内外学术深造与终身从教打下坚实基础。该实验班只面向北京考生进行招生。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策有哪些？

首都师范大学：针对可能出现录取后对专业不感兴趣、不适应等现象，学校致力于入校后为学生提供一个选择专业的二次机会（入学后第二学期和第四学期），除个别专业外，我们遵循“申请无门槛，准入有审核”的转专业政策。此外，为充分激发学生的学习兴趣和学习特长，增强就业竞争力，我校为学有余力的学生开设多个辅修专业，实行“一本一辅”的人才培养形式；现有辅修专业涵盖了文学、教育学、理学、管理学、艺术学等学科门类，形成了独特的培养特色。

学校按照国家相关政策并结合学校的实际情况，设置多种奖学金用于资助综合素质全面发展的学生，学校奖学金包括“国家奖学金”，“国家励志奖学金”，首都师范大学优秀、专业、单项奖学金，首都师范大学社会奖学金；同时还有多种助学金。我校奖助学金的覆盖面比例很高，师范类专业覆盖率超过80%，非师范专业超过40%。

学校历来高度重视对家庭经济困难学生的帮扶。学校在新生报到入校时专设“绿色通道”为有家庭经济困难的新生缓缴学费和住宿费，确保所有被录取的家庭经济困难学生不因家庭困难而失学。入学后，学校实施以国家助学贷款为主要手段，以奖助学金为激励方式，勤工助学、学费减免、困难补助、专项补贴等多种方式并举的全方位资助体系，有效保障家庭经济困难学生顺利完成学业。

(责编：温璐、熊旭)