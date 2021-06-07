记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，考后志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？学生进入高校后如何转专业？学校的奖助学金政策都有哪些？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，广西大学有67个本科专业招生，其中37个专业按15个大类招生、分流培养。学校每年6月初至9月对符合转专业条件的在校普通本科生开展转专业工作。学校还出资设立了“广西大学校长奖学金”及系列优秀学生奖帮助家庭经济困难的学生。

广西大学成立于1928年，坐落于风景如画的广西首府南宁，是广西办学历史最悠久、规模最大的综合性大学，是广西唯一的国家“211工程”建设学校，世界一流学科建设高校，教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”高校。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

广西大学：招生专业与去年一致，2021年有67个本科专业招生，其中37个专业按15个大类招生、分流培养。

国家级一流本科专业建设点28个：金融学、国际经济与贸易、法学、英语、新闻学、物理学、应用化学、生物技术、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、土木工程、化学工程与工艺、轻化工程、农学、动物科学、动物医学、公共事业管理、经济学、越南语、通信工程、矿物资源工程、食品科学与工程、林学、包装工程、数学与应用数学、材料科学与工程。

国家特色专业12 个：农学、矿物资源工程、新闻学、林学、电气工程及其自动化、木材科学与工程、轻化工程、工商管理、自动化、英语、机械工程及自动化、水利水电工程。

国家级本科专业综合改革试点项目4个：材料科学与工程、电气工程及其自动化、工商管理、木材科学与工程。

国家级卓越工程师教育培养计划试点专业7个：计算机科学与技术、环境工程、电子科学与技术、材料科学与工程、化学工程与工艺、能源与动力工程、电气工程及其自动化。

国家级卓越法律人才教育培养计划试点专业1个：法学。

人民网：学校的录取原则有何特别之处？哪些专业有特殊要求？

广西大学：报考外国语言文学类（英语、翻译）专业的考生，如所在省级招办组织外语口试，考生须参加口试且成绩合格。舞蹈学专业录取身高要求男生不低于170cm，女生不低于160cm等。建筑学专业学制为五年制，入学后复试美术，不合格者调入其他专业。其他专业要求详见《广西大学2021年本科招生章程》。

人民网：请您介绍一下学校的转专业政策和奖助学金政策。

广西大学：学校在转专业政策上，学生可根据自己的学习兴趣、成绩情况等个人条件，提出且只允许提出一次转专业申请（大类分流不算转专业）。根据《广西大学本科学生转专业实施办法》及学校学籍管理相关规定，学校于每年6月初至9月对符合转专业条件的在校普通本科生开展转专业工作。

学校在奖助学金政策上，国家层面，我校家庭经济困难学生可申请“国家助学金”，成绩优异者还可申请“国家奖学金”、“国家励志奖学金”和“自治区人民政府奖学金”。

社会层面，社会团体、企业、校友以及各行业的爱心人士，在我校设立了为数不少的社会奖（助）学金。凡被我校录取的新生，可根据条件在入学后申请宝钢教育奖、黄奕聪奖学金、丰田助学金、新长城自强助学金等。其中感恩中国近现代科学家奖助学金面向全校评选12名学生，每人获20000元奖学金，另评选12名学生每人获10000元助学金；农科类专业的学生在校期间有机会获得何康农业教育科研基金奖学金，获奖者一次性奖励10000元；水利水电专业的学生有机会获得张光斗科技教育基金优秀学生奖学金，每年获奖者除了获得8000元奖励外，还有机会到清华大学参观学习。

学校层面，学校出资设立了“广西大学校长奖学金”及系列优秀学生奖等。

(责编：温璐、熊旭)