记者孙竞

编者按：2021年全国高考正式拉开帷幕，高考志愿如何填报？如何快速了解各高校校园文化，锁定自己心仪专业？人民网推出“2021年高校招生”系列报道，全方位、多层次、立体化的展现学校育人特色，为考生在逐梦的道路上保驾护航!

2021年，对外经济贸易大学在专业录取上，保持分数优先的形式进行录取；报考语言类专业必须要求高考外语语种为英语。学校多年本科就业率在98%以上。部分学生被推送至联合国、国际统一司法协会等国际组织实习任职工作。

对外经济贸易大学是教育部直属的全国重点大学，国家“211工程”首批重点建设高校，由教育部和商务部共建，是国家“双一流”建设高校之一。对外经济贸易大学目前拥有经、管、法、文、理、工六大学科门类，以国际经济贸易、法学（国际经济法）、金融学、工商管理、外语（商务外语）、会计、保险、精算等优势专业为学科特色的多科性财经外语类大学。

多年来，学校坚持国际化的办学特色，以“宽基础、复合型、创新型”为人才培养目标，向国家输送大批高素质、创新型、国际化人才。

人民网：今年招生计划有无增减？招生政策有哪些新变化？

对外经济贸易大学：2021年，学校在全国的招生计划与去年的规模持平，部分省份略有增加。今年招生保持不同批次招生，小语种在提前批进行报考，其余专业在本科批次报考，考生还可通过高水平艺术团、高水平运动队进入我校，特殊类型计划不列入统招计划。

人民网：2021年招生专业有无变化？请介绍一下学校的特色专业。

对外经济贸易大学：贸大的优势特色专业突出，教育部第四轮学科评估中，贸大是获得A类数量最多的财经院校，意味着贸大没有“冷门”专业，如经济学类中的国际经济与贸易专业是国家级特色专业点，旨在培养具有全球视野和国际化经营技能的专业人才；贸大工商管理专业是全国最早通过中国教育部和欧洲高等教育质量保障协会专业认证的专业，2017年全国学科评估中位列全国前2%— 5%；法学专业为我校国家级重点学科，旨在培养基础雄厚、特色突出的法律精英人才。课程除法学专业十四门核心课程外，还开设国际投资法、国际贸易法、国际金融法、WTO法等几十门特色课程和实务课程。

人民网：学校的录取原则是什么？

对外经济贸易大学：录取规则方面。第一，学校继续取消专业级差，在专业录取过程中，保持分数优先的形式来进行录取；第二，学校对英语口试、英语单科没有要求。报考语言类专业必须要求高考外语语种为英语。

人民网：学校特色人才培养情况是什么样的？

对外经济贸易大学：学校本科生有众多国际交流机会，短期交流、长期交换、海外实习，还有“国际暑期课程”体验“不出国的留学”。学校面向本科生开辟辅修双学位途径，共设置国际经济与贸易、金融学等几十个辅修双学位，近几年申请辅修学生人数过半。拥有完善的转专业机制，大一入学实验班选拔；大一下可转入语言类专业；大二上大类专业分流；大二下开放全部转专业申请。

人民网：今年 “新高考”正式落地实施，考生报考需要注意什么？在志愿填报方面有哪些建议？

对外经济贸易大学：高考改革省份中，以专业组招生的省份，2021年专业组分为两类，一类为不限考科目组，包括热门的经济学类、金融学类、工商管理类、法学等（提前批小语种不限考科目）；一类为限考物理组，包括金融工程、量化金融实验班、精算学、金融数学等，即原来仅招理科生的专业限考科目为物理，直接报到专业的省份中，选考科目要求和上述保持一致。具体专业组设置及选考科目要求见最新招生简章。

人民网：近年来学校各专业的就业情况如何？

对外经济贸易大学：学校多年本科就业率在98%以上，2020年在疫情影响下仍达93.51%。金融行业、会计、审计和IT行业就业比例较高，包括工商银行、中国银行、四大会计事务所、华为等，全校1/4以上学生进入世界五百强企业。部分学生被推送至联合国、国际统一司法协会等国际组织实习任职工作。

三分之一本科毕业生选择到海外深造，出国比例多年位列全国榜首。留学目的地主要分布在美国、英国等地。深造院校质量层次较高，具体学校包含牛津、剑桥、帝国理工、哥伦比亚大学等。国内读研占本科总人数三分之一，除考取或保送本校读研外，录取我校毕业生前三位的学校分别为北京大学、中国人民大学和清华大学，“双一流”高校录取我校毕业生占比95%。

(责编：温璐、熊旭)