《百秒说高考》之二：应对高考 心态应这样调整
——访石家庄外国语学校党总支书记、校长裴红霞
2021年06月07日10:16 | 来源：人民网-河北频道
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原标题：《百秒说高考》之二：应对高考 心态应这样调整
【编者按】2021年高考来了，同学们除了备考冲刺复习以外，考前需要准备哪些东西？高考期间又应该怎样进行心态调整？……
为此，人民网近期陆续专访了石家庄一中副校长沈建军，石家庄外国语学校党总支书记、校长裴红霞，辛集中学副校长张英考，推出《百秒说高考》系列融媒体报道。
高考怎样才能考出一个理想成绩？除了平时的努力和积累，有一个良好的应考心态也非常关键。
“这一届高考生有幸成为河北省高考综合改革的第一批受益者。”石家庄外国语学校校长裴红霞表示，与原来的高考相比最大的变化就是打破了文理分科的壁垒，为同学们提供了更多的选择机会，更加有利于同学们全面而有个性地发展。在考试期间保持良好的状态是高考取得好成绩的重要保障，为此她建议：
(责编：郝孟佳、温璐)
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