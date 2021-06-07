原标题：《百秒说高考》之二：应对高考 心态应这样调整

【编者按】2021年高考来了，同学们除了备考冲刺复习以外，考前需要准备哪些东西？高考期间又应该怎样进行心态调整？……

为此，人民网近期陆续专访了石家庄一中副校长沈建军，石家庄外国语学校党总支书记、校长裴红霞，辛集中学副校长张英考，推出《百秒说高考》系列融媒体报道。

高考怎样才能考出一个理想成绩？除了平时的努力和积累，有一个良好的应考心态也非常关键。

“这一届高考生有幸成为河北省高考综合改革的第一批受益者。”石家庄外国语学校校长裴红霞表示，与原来的高考相比最大的变化就是打破了文理分科的壁垒，为同学们提供了更多的选择机会，更加有利于同学们全面而有个性地发展。在考试期间保持良好的状态是高考取得好成绩的重要保障，为此她建议：

(责编：郝孟佳、温璐)