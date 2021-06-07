《百秒说高考》之一：提醒！高考应注意这些小细节
——访石家庄一中副校长沈建军
2021年06月07日10:14 | 来源：人民网-河北频道
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原标题：《百秒说高考》之一：提醒！高考应注意这些小细节
【编者按】2021年高考来了，同学们除了备考冲刺复习以外，考前需要准备哪些东西？高考期间又应该怎样进行心态调整？……
为此，人民网近期陆续专访了石家庄一中副校长沈建军，石家庄外国语学校党总支书记、校长裴红霞，辛集中学副校长张英考，推出《百秒说高考》系列融媒体报道。
考前需要准备哪些东西？考试中如何作答更有助于得高分？饮食方面又该注意什么？……2021年高考在即，除了备考冲刺复习以外，同学们还需要了解高考中常见的一些注意事项。
“高考来临，我们需要做的准备是多方面的。”石家庄一中副校长沈建军表示，考试中有些事情看上去很小，但却非常重要，考生一定要注意这些“小细节”，以免影响考试成绩。
为此，他建议：
(责编：郝孟佳、温璐)
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