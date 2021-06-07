贵州省2021年高考今日开考
2021年06月07日10:05 | 来源：人民网-贵州频道
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原标题：贵州省2021年高考今日开考
人民网贵阳6月7日电（龙章榆）6月7日上午9时，贵州省2021年高考正式开考。
记者从贵州省招生考试院获悉，2021年，贵州高考总报名人数466736人。其中，全国统考报名人数387396人，中职毕业生报考分类招生人数79220人，五年制和三二分段报名考生120人。全国统考报名的387396名考生中，理工类考生为220137人，文史类考生119658人，艺兼理考生5737人，艺兼文考生23135人，体兼理考生9286人，体兼文考生9443人；应届考生316989人，往届考生70407人 ；男生186714人，女生200682人。全国统考报名考生中，高职分类考试高中生综合测评拟录取45574人，实际参加考试人数341822人。
另外，今年贵州全省设90个考区，249个考点和11724个考场，配备考务工作人员4万余名。设置79个备用考点，814个备用隔离考场，配备249个高考防疫工作副主考，安排1372名驻考点的医护人员和疾控人员参加高考防疫工作，驻点医疗保障车辆共216台。
(责编：郝孟佳、温璐)
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