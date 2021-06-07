原标题：2021年高考今日开考，为龙江16.5万考生加油！

人民网哈尔滨6月7日电 （韩婷澎、李熙爽）6月7日，2021年全国高考正式拉开大幕，黑龙江16.5万学子奔赴高考考场，迎接一场人生大考，为自己的青春和梦想奋力一搏。

今年，黑龙江省设考区102个、考点301个（含备用考点105个）、考场7432个（含备用考场1431个），选调考务工作人员2.9万人。

高考期间，全省教育、宣传、网信、通信、卫健、疾控、公安、市场监督、气象、电力等部门协同配合，全力以赴做好高考组考防疫和条件保障工作。

龙江学子，加油！祝所有的考生旗开得胜，金榜题名！

图片由周继成、郭伟成、王波、周琳、于天翔、刘杰、张文静、肖路莹、刘庆华拍摄。

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