原标题：全国唯一高考专列如约开行

6月6日9时45分，在大兴安岭嫩林铁路大杨树站站台上，425名考生及其家长在测温、扫码后登上K5117次“共青团号”高考专列，前往一百多公里外的鄂伦春族自治旗阿里河镇参加高考。这趟全国唯一的高考专列，中国铁路哈尔滨局集团有限公司已连续开行19年。

内蒙古自治区呼伦贝尔市大杨树镇地处大兴安岭南麓，是鄂伦春、达斡尔、鄂温克等少数民族聚集地。由于高考考点必须设置在旗(县)所在地，因此大杨树镇考生每年都必须到135公里外的阿里河镇参加高考。“专列开行之前，公路不发达，没有方便的直通车，学生们需要先坐火车中途再搭汽车，大包小裹，一路疲劳赶赴考场。”大杨树二中高三（1）班班主任魏彦说。

2003年，原哈尔滨铁路局为解决少数民族地区考生出行难、交通成本高的问题，决定在考生集中的大杨树站开行直达阿里河考点的高考专列。

家住乌鲁布铁讷尔克气猎民村的鄂伦春族考生阿严出生于2003年，与高考专列同龄，父母以务农为生，家里还有一个妹妹读初中，家庭负担很重。“政府为我家办理了低保，每年还按季节送来衣物，学校、老师对我也很关心照顾，我希望能考上大学，成为一名人民教师，用知识回馈家乡，让更多的孩子能实现梦想。”对于大家的帮助，阿严心存感恩。

19年来，专列已往返运送考生及家长3.4万余人次，有7000多名毕业生考上大学。2008年，《光明日报》曾以《邬娜吉坐着火车去赶考》为题进行报道。从遥远的边疆到祖国的首都，从一名“赶考”的高中生到博士生毕业留京工作，邬娜吉一直珍藏着《光明日报》当年的那篇报道。

也有一些学子毕业后返回小镇，用所学知识建设家乡，杜布赫就是其中之一。2011年他考入哈尔滨职业技术学院，大学毕业后，杜布赫决定回乡创业，发展种养殖产业，带动父老乡亲过上好日子。2019年，在政府的支持下，他成立了鄂伦春旗特色养殖服务协会，目前已有42家企业入驻协会，累计帮助超过400户村民脱贫致富。今年，杜布赫被选为大杨树镇前进村副主任。

今年村里也有参加高考的学生，杜布赫把他们送到站台。“坐火车去高考，一路上欢声笑语，大家在一块儿底气特别足。”回忆起赶考的日子，杜布赫记忆犹新。

如今，随着国家交通基础设施的不断完善和人民生活水平的提升，高考专列已经不再是考生赶考的唯一出行方式，但是大杨树地区的考生依然延续着乘坐专列的“赶考情节”。“很多家长都是将考生送上火车后，再驾驶私家车前往阿里河镇。”杜布赫说。

19年来，从开窗通风的绿皮车到清凉舒适的空调车，铁路客运服务始终在不断升级。大杨树站客运值班员程显闽自开行起就参与高考专列的运营，19年来从未缺席。“我们提前三个月对接学校，了解考生、家长出行人数，集团提前一个月制定高考专列开行方案，选配空调车，选拔青年乘务员担当乘务工作，4天前就把票送到了学生手里。”程显闽说。

据介绍，今年正值建党百年，哈尔滨局集团除了做好列车车厢的消毒、防疫外，还在列车上开设了革命歌曲大家唱、党史知识答题赛、讲党史故事、诗词大会等主题车厢，邀请考生、家长参与其中。此外，还为每名考生准备了防疫爱心盒、纪念车票等小礼物，精心制作了包含历年师生寄语等内容的高考专列主题纪念册，免费赠送考生，让他们拥有一个温暖的回忆。（记者 张士英）

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