原标题：江西专升本考试疑似泄题

本报南昌6月6日电 今天下午，江西省南昌市公安局发布通报称，江西润知林教育咨询有限公司工作人员许某等涉嫌组织考生作弊违法犯罪。目前，涉案主要犯罪嫌疑人许某等已被公安机关控制，案件正在侦办中。

6月5日江西省举行的2021年普通高校专升本考试，疑似发生组织作弊事件。有网友举报，6月5日9时30分，开考不久就有培训机构在微信群发布了某公共基础科目的答案，在个别考场有学校教师将答案写在了厕所门板上，同一考场几乎所有人都去了趟厕所。

江西省教育厅6月6日凌晨通过其官方微博回应，已立即向公安机关报案，并将依法依规严查严处。

据今年2月江西省教育厅印发的《江西省2021年普通高校专升本考试招生实施方案》，2021年江西普通高校专升本考试科目包括分值300分的公共基础科目（政治+英语+信息技术3门课程的综合卷）和一门分值150分的专业基础科目。公共基础科目由江西省教育考试院统一命题、制卷、评卷，不分学科专业，实行全省统一考试；专业基础科目由各招生高校确定，考生根据各招生高校发布的招生章程备考。

江西共有44所具备专升本招生资格的普通本科高校和本科层次职业学校，2021年江西专升本计划招生38786人。5月25日召开的江西省2021年普通高校专升本考试考务工作会议透露，据统计，共有5.99万名考生报名参加6月5日举行的江西省2021年普通高校专升本考试。（记者 陈卓琼）

(责编：温璐、熊旭)