原标题：广州高风险地区考点：师生在校同吃同住 共同赴考

本报广州6月6日电（中青报·中青网记者 林洁）距今年的高考倒计时只有10来个小时的时间了。6月7日，广州市有54900名考生报名参加今年的高考。他们当中，有17岁的新冠肺炎无症状感染者，将在医院单独考试，有在高风险地区的3个常规考点参加高考的，还有为在密接、次密接考生单设考点参加高考的。

备受关注的广州荔湾区，报名参加今年高考的考生就有6050名。为了确保与其他地区考生不发生交叉接触，荔湾区有4个考点就在高风险地区和封闭管理区域，包括广东省实验中学、真光中学、培英中学3个常规考点，以及根据疫情防控需要，启用金道中学1个备用考点。

当地媒体的航拍视频画面显示，高考前夕，广东省实验中学、广州市真光中学和培英中学的校门口拉起警戒线，采用严格防疫措施、全封闭式管理，把校内、校外人员和高风险地区、中低风险地区人员隔离开来，穿防护服的工作人员正在校门口喷洒消毒液。楼道间、课室里、操场上，均有戴着口罩的学生正捧着书认真复习。

在昨天举行的广州市疫情防控发布会上，通过网络连线，处在高风险地区的真光中学副校长陈卫红向媒体介绍真光中学的备考情况：该校共有31个考场，其中27个是普通考场，每个考场24名考生。另外，还有4个备用隔离考场。每个考场都为考生配备医用口罩。“所有考场进行两轮全覆盖消杀。”陈卫红说。

今天，陈卫红告诉中青报·中青网记者，考试当天，所有考生将严格执行体温检测，学校安排专门测温通道、医疗隔离室。如果有考生体温异常，经医务人员评估后为普通发热的，到备用隔离考场考试。

“高三师生在校园里同吃同住，共同赴考。”陈卫红介绍，该校623名考生从5月30日开始返校备考。学校封闭后住宿条件紧张，有的老师就住在办公室。

这两天，记者从广州市多所中学了解到，从5月31日开始，高三学生和考务人员均不得离开学校，不少学校的住宿资源有限，而高一高二“5月31日至6月11日不返校”，腾出来不少宿舍和课室，让封闭在校内的师生有了更多空间。如果该校有正在上课的初中生，学校也严格把初中和高中隔离开来。

5月29日，荔湾区东漖街升级为中风险地区。广东省实验中学校长全汉炎和全校200多名教师、100多名后勤工作人员都主动留下来，要求全封闭，帮助学生调整心态，陪伴800多名高三考生顺利赴考。

位于高风险地区的培英中学，482名考生留校安心备考，和他们一同留下来的还有150多名教师和后勤人员。“既要想方设法应对疫情，又要千方百计让学生安心备考，确实是一项特别的挑战。”培英中学副校长林泽权告诉中青报·中青网记者。

疫情下的高考，防控措施更严格了。而高风险地区封闭管理，保障物资的运输更费劲儿。

在真光中学封闭的日子里，陈卫红每天必须沟通防疫生活物资的运输。每次运货车辆进入高风险地区，进来和出去都要确保安全，才能畅通无阻。

这段时间，广东省实验中学贴心推出“高考加油餐”，每天有“金榜题名”“锦上添花”“胸有成竹”套餐，还有“状元汤”等，荤素搭配，营养均衡。

距离培英中学约500米处的封闭口，教师们每天凌晨都会到这里给学生搬运生活防疫物资。

在广州北部的广州市第八人民医院的病房考场，早已准备就绪。医院工作人员透露，17岁的无症状感染者目前状态不错，正在认真备考。6月7日，他将一个人在这里完成人生的大考。

(责编：郝孟佳、温璐)