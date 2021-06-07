原标题：“兰亭杯”部分获奖作品将在首博展出

本报讯 昨日，由团市委、市教委、市政协教文卫体委员会等单位共同主办的第十届“兰亭杯”北京中小学生书法大赛颁奖仪式在北京黄城根小学通州校区举行。

颁奖仪式开始之前，数十位获奖代表及中小学生书法爱好者在现场进行习字，到场领导、专家参观获奖作品展并和现场习字的同学们进行交流。北京黄城根小学通州校区学生合唱团的孩子们合唱《唱支山歌给党听》，正式拉开了颁奖仪式帷幕。

颁奖仪式上，全场观看了《兰亭杯·拾年记忆》短片，短片通过评审专家、书法教师、历届参赛选手代表讲述自己参与兰亭杯的亲身故事和感想，回顾了兰亭杯的“挥墨十年”。随后与会领导嘉宾为获奖个人及单位颁奖。北京书法家协会副主席刘俊京作为评委代表对本届大赛作总体点评，他表示本届大赛参赛作品和往年相比有了整体提升；优秀指导教师代表周洪娟老师分享了她“连续十届指导兰亭杯参赛选手”的故事；北京市海淀区五一小学的郭博浩同学分享了他连续五年参加兰亭杯比赛的成长经历；海外及港澳台地区的选手代表通过视频向“兰亭杯”传递了祝福，表达出对书法的热爱。

仪式最后，领导嘉宾代表、书法专家代表、教师代表、学生代表共同启动第十届“兰亭杯”北京中小学生书法大赛获奖作品巡展，随后全场唱响《没有共产党就没有新中国》，颁奖仪式在嘹亮的歌声中落下帷幕。

“兰亭杯”北京中小学生书法大赛举办十年来，坚持书法是中华传统文化宝库中的瑰宝、是传承中华文明的重要载体，并以发掘、培养中小学生书法人才为目的，大力推动中小学生书法教育，对引导中小学生弘扬社会主义核心价值观，培育热爱党、热爱祖国，继承与发扬中华优秀传统文化发挥积极作用。十年来，大赛从第一届收到作品2000幅开始，累计已收到126450幅参赛作品，累计获奖学生4894人，参赛学生范围从北京到京津冀再扩大到海外，以书法为媒介点燃了书法创作热情，传承传播着中华优秀传统文化。

第十届“兰亭杯”北京中小学生书法大赛以“挥墨共庆建党百年 齐心共创复兴伟业”为主题，自2021年1月15日面向北京、天津、河北、港澳台和外籍中小学生征集作品，大赛共征集参赛作品14281幅，其中9373幅作品进入终评环节。经大赛评审委员会最终确定一等奖50名、二等奖100名、三等奖200名、优秀奖305名、“港澳台及外籍青少年优秀奖”26名。

颁奖仪式结束后，部分获奖作品将在北京黄城根小学通州校区展览一周，随后将在首都博物馆开展为期一个月的展览，并将在各区书法特色学校巡展。（记者 刘婧）

(责编：温璐、熊旭)