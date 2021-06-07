原标题：高考专列送考生圆梦

6月6日，内蒙古自治区大杨树镇第二中学高三一班语文教师孟祥红与学生李雨欣在高考专列前拥抱祝福。受访者供图

“高考专列2003年开行，我也是2003年出生，我和它同岁……”6月6日上午，K5117次高考专列上，大杨树镇二中高三一班考生阿严兴奋地同列车工作人员分享这段特殊的缘分。

对于很多大杨树镇的孩子而言，求学路上的困难不仅是10年的寒窗苦读，还有从大杨树到阿里河135公里的距离。

内蒙古自治区呼伦贝尔市大杨树镇地处大兴安岭南麓，是鄂伦春、达斡尔、鄂温克等少数民族群众的聚居地。由于高考考点必须设置在旗(县)所在地，大杨树镇考生都必须到135公里外的阿里河镇参加高考。此前，因为没有直达车，考生和家长要多次换乘汽车、火车才能到达考点。

自2003年起，中国铁路哈尔滨局集团有限公司每年高考期间都会提前筹措车辆、精心选配人员，在大杨树镇和阿里河镇间加开临时旅客列车。

乘坐这趟专列参加高考，已成为大杨树镇考生必不可少的特殊仪式。19年间，小镇里有7000多名学子乘坐这趟“高考专列”实现了人生梦想，他们也成了考生阿严心中的榜样。

今年19岁的阿严家住大杨树镇乌鲁布铁讷尔克气猎民村，父母以务农为生，家里还有一个读初中的妹妹，家庭负担较重。受益于旗政府、学校的关照，心存感恩的阿严想成为一名教师，用所学的知识回馈家乡。

“以前看着自己的学长、学姐们坐这趟车去参加高考，心里就特别羡慕，所以自己也努力学习，不光是为了走出山村，也想给妹妹做个榜样。”阿严说。

19年来，高考专列也在不断地“成长”，同考生们共赴这段特殊的“赶考”之路。

2003年，高考专列刚开行时是绿皮车，需要靠风扇降温，为给考生加油，列车工作人员曾表演歌曲、快板等；2018年，绿皮车升级为空调车；2019年，乘务人员带着照相机为考生乘客拍摄、打印“专车毕业照”；2020年，列车不仅增设电影院，还为考生乘客举办“成人礼”。

今年高考前夕，列车工作人员不仅为考生乘客准备防疫爱心盒、纪念车票、笔袋等，精心制作“高考专列”主题纪念册，包含历年回顾、师生寄语等，还装饰革命歌曲大家唱、党史知识答题赛、讲党史故事等主题车厢，努力为大家增添一份高考仪式感。

“希望自己能成为一名老师，再坐上这趟列车，陪我的学生去参加高考……”临下车前，阿严在纪念册上写下了自己的心愿。

桑月颖 中青报·中青网记者 周伟

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