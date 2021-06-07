原标题：4.5万余名高考生今日开考

本市2021年统一高考6月7日至8日进行，普通高中学业水平等级性考试9日至10日进行，另外高职单考单招考试也同期进行。北京青年报记者昨天从北京教育考试院获悉，全市高考报名人数为51738人，除前期高职自主招生及保送生等单独录取考生外，参加此次考试的考生共45238人，全市设17个考区、90个考点、1566个考场。

全市设321个备用考场

一线考务工作人员全部接种疫苗

在防疫方面，北京教育考试院介绍，本市严格落实教育部、国家卫健委《新冠肺炎疫情常态化下国家教育考试组考防疫指导意见》和《关于进一步做好普通高等学校招生考试组考防疫工作的通知》，市教委、考试院会同卫健部门认真研判疫情防控形势，研究制定《北京市高考、初高中学考疫情防控方案》，组织各考区考点结合工作实际细化疫情防控工作方案和应急预案，明确疫情防控工作标准。完善市、区考试期间疫情防控定期会商、监测、预警、处置等机制，继续为每个考点校配备1名专业防疫副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。全市设置备用考点17个、备用考场321个。

同时，本市坚持把广大师生生命安全和身体健康放在第一位，实现疫情防控“三个百分之百”工作目标，即：一线考务工作人员全部接种疫苗；组织全体考试工作人员进行核酸检测，参与考试工作须持有7日内核酸检测阴性证明；组织对全体考生进行考前14天健康监测。考试期间严格落实入场体温排查、考场消毒通风等防疫措施。

此外，组织开展考试防疫教育，向考生讲解考点防疫措施、安检程序、个人防护注意事项等，确保考生充分知晓有关防疫要求。全方位开展疫情防控培训，确保考务人员熟知防疫知识和操作流程。组织做好疫情防控和公共卫生突发事件应急演练，建立“一类一策”工作方案。

采取人脸识别等科技手段

加强考生身份核验

安全是考试招生工作的底线和生命线。北京教育考试院强调，本市始终坚持“态度上零容忍”、“思想上零懈怠”、“工作上零差错”，围绕实现平安招考目标，狠抓关键环节各项工作落实。认真贯彻落实全国高考命题工作会议精神，加强对命题人员资格审查和安全保密教育，继续采取全程封闭入闱方式，认真落实安全保密规定。加强命题过程质量监控，坚持业务流程标准化与规范化，杜绝安全隐患。加强制卷、运送、保管、分发、回收等试卷流转各个环节的安全管理，采取人技联防、一岗多控等手段，不留空白，不留死角，实现试卷流转全程可追溯，不折不扣落实安全保密要求，确保试题试卷绝对安全。

加强诚信教育，大力宣传有关涉考法律法规，教育引导考生自觉抵制违法违规行为。认真组织国家教育考试综合管理平台4轮应用演练，提高工作人员业务技能。严把入口关，采取人脸识别等科技手段加强考生身份核验和违禁物品检查，严防携带高科技作弊工具进入考场，严防替考行为发生。严格选聘评卷教师，组建一支纪律意识强、专业素质好的工作队伍。进一步完善评卷工作制度，加强评卷场所和评卷人员管理，严把评卷质量关，落实评卷质量监控、复查、校验和数据备份制度，确保评卷工作“零失误”，让考生和社会放心。

各考区、考点重点做好

特殊考生“一对一”服务

本市开展“2021高考护航行动”。北京教育考试院介绍，本市充分发挥国家教育考试局际联席会议制度作用，完善联防联控、齐抓共管工作机制。制定完善具体实施方案，集中开展清理互联网涉考公众账号、点亮权威考试机构官网标识、净化涉考网络环境、打击销售作弊器材、打击替考舞弊、净化考点周边环境、“讲诚信、树新风”教育宣传、加强考生志愿填报指导服务等8个专项行动，加大考试环境综合治理力度，为平安高考保驾护航。

本市坚持把高考工作当作一项重要民生工程来对待，加大专项经费投入，足额保障工作需要。协同公安、交管、城管、卫健、公交、电力等相关部门，在秩序维护、交通出行、治安管理、卫生防疫、防暑降温、电力保障、环境整治等方面加强服务保障，净化考点周边环境、协调处置突发情况，为考生顺利参加考试营造温馨和谐的考试环境。各考区、考点重点做好特殊考生“一对一”服务工作，落实相关规定、提供合理便利，确保每名考生顺利参加考试。

健全信息发布机制，重要考试招生信息须经教育行政部门、招生考试机构主要负责同志或高校主要负责同志审核后方可发布。严禁宣传炒作“高考状元”、“高考升学率”、“高分考生”等，严禁在网上发布或校园内张贴不利于引导学生身心健康发展的考试标语。高考期间，市教委、考试院将继续会同网信、宣传、公安等相关部门实行24小时网络舆情监控，实时监控涉考涉招舆情，快速发现，快速研判，快速处置。对于网上一些恶意仿冒、假冒官方机构，编造发布虚假信息的公众账号，依法依规坚决予以清理，及时消除误解误读，防止负面舆情发酵。

此外，北京教育考试院已通过网站、微信发布《致高考考生的一封信》、《致高考考生和家长的诚挚提示》、《考生须知》、《易混淆考点提醒》、《如何处置特殊情况》等温馨提示。通过《北京考试报》组织开展招生高校系列视频直播活动，宣讲招生政策，为考生编发《2021年高考志愿填报专刊》，下一步还将优化往年录取数据统计资料，为考生提供更加丰富、有效的志愿填报参考信息和咨询指导。加强对中学和高三年级班主任、任课教师的政策培训，发挥其主体作用，及时为考生、家长解疑释惑，增强志愿辅导的针对性和有效性。

现场

考点设候考区应对特殊天气

昨天下午3点左右，北京青年报记者在北京十八中考点内看到，该校的19个考场已经陆续布置完成。学校的所有高考准备工作已经就绪，今天将有448名考生走进该考点参加考试。据悉。该考点设有15个普通高考考场、1个高职单招考场，以及3个备用考场。

“3个备用考场中，每个考场不能超过9名考生同时考试，每张桌子间距不得少于2米。”北京十八中教务主任田燕菊告诉北青报记者。考场布置完毕之后，学校相关负责人对所有考场进行了消杀。“消杀之后，每个考场还要进行半小时左右的通风，保证同学们明早走进考场有一个清新的环境。”田燕菊说。考试期间也会每半天进行一次消杀，保证考前半小时以上的开窗通风，在9日和10日上午两场考试之间还会用消毒湿巾对考场的桌椅进行消毒，确保考生安全。

在考场布置完成之后，该校的监考老师们进行了“刷脸”系统的使用培训。“今年高考无论是工作人员还是考生，都要进行人脸识别。”田燕菊告诉北青报记者，考务人员在考务室利用考试系统的终端设备进行签到、试卷领取等工作，到达考场后，监考员还要再次在设备上签到，同时对试卷的完整性进行拍照，并在考生入场时进行身份识别。在考试过程中该系统还具有呼叫主考、缺考确认等多种功能。

田燕菊提醒考生，考生在刷脸签到时，如未对比成功，则需在终端左下方刷身份证入场。“请考生在参加考试时携带好个人身份证。”此外，今年考生入场时间有所提前，考生务必要在考前60分钟到达考点，做好入场的准备。

在校门口，北青报记者看到，“普通高等学校招生全国统一考试北京十八中考点”、“北京市高职单独招生考试十八中考点”的横幅已经悬挂完毕。学校教学楼外的电子显示屏上也已经打出“祝考生考试顺利，祝考试圆满成功”等字样。在考试期间，考生进入考点都要进行体温检测，体温如果高于37.3℃的考生将在隔离区进行体温复测，合格的可进场参加考试，仍然不合格的，将通过专门的通道到达备用考场进行考试。

同时，该考点也提前为考生们做好周到的考试服务。在校门口设置了考场示意图，考生到达考区后，可以一目了然提前了解考场位置。进入教学楼，重点位置还设置了指示牌，考生可按照指示牌顺利进入考场。学校还可为有特殊需要的考生提供一对一对接服务。对于进考点未戴口罩或口罩不合格的考生，该考点也将提供口罩。此外，该考点还设置了专门的候考区，如遇特殊天气，考生可以提前进入教学楼的一层、四层休息。(记者 武文娟)

(责编：温璐、郝孟佳)