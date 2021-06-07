海外网 李雪钦

上海市徐汇区教育学院教师在录制课程。

新华社记者 刘 颖摄

随着在线教育在防疫期间被广泛运用，以线上教学为形式的校外培训机构、教育类应用软件层出不穷。与此同时，夸大营销、虚假宣传等乱象时有发生。由中央网信办主管的中国网络社会组织联合会日前成立在线教育专业委员会，相关负责人表示，将完善在线教育行业认证和标准，加大规范力度，强化行业自律和监管，让在线教育不断规范发展。

在线教育发展迅速

防疫期间，在线教育行业按下“加速键”。中国互联网络信息中心发布的第47次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2020年12月，中国在线教育用户规模达3.42亿，占网民整体的34.6%。根据网经社电子商务研究中心公布的《2020年度中国在线教育市场数据报告》，2020年中国在线教育市场规模约为4328亿元，比2019年增长24.79%。

用户对在线教育的接受度不断提升、在线付费意识逐渐养成以及线上学习体验和效果的提升，是在线教育市场规模快速增长的主要原因。中国人民大学教育学院副院长李立国说：“疫情发生以来，中国在线教育迅猛发展，成为教育领域重要、有益的补充形式。”

“在线教育具有诸多优势，如获取方便、不受时空限制等。”陕西师范大学教育学院副院长龙宝新说。通过在线教育，一二线城市的名师资源也可以触达三四线及以下甚至偏远地区，在线教育可以在解决教育资源不均衡、促进教育公平等方面发挥积极作用。

例如，国家中小学网络云平台曾为1.8亿中小学生的在线学习提供重要支撑，该平台浏览人次超过30亿，用户覆盖全国及全球174个国家和地区，受到教师、学生和家长的广泛好评。据悉，下一步教育部将继续优化完善国家中小学网络云平台，丰富优质线上教育教学资源，拓展平台服务功能，争取到2025年基本形成定位清晰、互联互通、共建共享的线上教育平台体系，覆盖各类专题教育和各教材版本的学科课程资源体系。

眼下，在线教育品牌丰富多样，从少儿教育到成人教育，从语言类学习到技能类学习，用户只要有学习需求，就能找到对应的在线教育产品。但值得注意的是，在线教育一路高歌猛进的同时，行业普遍存在的问题也逐渐暴露。

教学质量亟待提升

日前，在线教育机构广告代言人撞脸事件引发舆论热议：同一位老太太分别出现在4家在线教育机构的广告中，在这家广告中称自己“教了一辈子小学数学”，又在那家广告中变成“做了40年英语老师”，这名“老师”后来被曝光只是一名广告演员。

“超过85%的老师来自985、211大学”“您的4名好友已抢购成功”“最后15个席位等你来抢”“原价4200元的常规暑假班，限时秒杀199元/科”……针对种种不实营销乱象，5月10日，国家市场监管总局公布对作业帮、猿辅导的查处情况。6月1日，国家市场监管总局集中公布一批校外培训机构虚假宣传、价格欺诈典型案例，对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语等13家校外培训机构予以顶格罚款。至此，此次检查已对多家校外培训机构处以顶格罚款3650万元。

“教育培训行业事关每个人切身利益，具有公益性质和公共服务属性，亟须从逐利产业回归良心行业，需要从无序竞争回归健康发展。”国家市场监管总局相关负责人表示，此次对校外培训机构是顶格罚款，但不是最严厉的处罚。对于拒不整改、屡查屡犯、情节恶劣的违法行为，市场监管部门可以依法责令停业整顿，直至吊销营业执照。

在线教育应如何发挥在线优势、凸显教育初心？中国科学院大数据挖掘与知识管理重点实验室发布的《2020年在线教育行业小班课发展研究及前瞻报告》显示，用户更关注平台的综合实力和口碑，只有真正注重产品品质和教学效果的企业才能获得认可。“在线教育的本质是教育，师资、教研、技术和服务是在线教育的基本功，只有在课程品质、教学能力、教育效果上下工夫，在线教育才能行稳致远。”业内人士说。

监管加码，走向精细化运营

“在线教育平台发展太快，在线教育机构众多，市场鱼龙混杂，品质良莠不齐，目前还没有统一的质量评估标准和评价体系，还没有对在线教育行业缺乏比较系统全面的监管机制。未来在线教育在整个教育体系中将发挥重要作用，必须加强监管。”李立国说。

近年来，相关部门对教育机构的监管力度显著增强。由中央网信办主管的中国网络社会组织联合会日前成立在线教育专业委员会，向全国在线教育行业发出了“坚持立德树人，强化育人导向；坚持诚信经营，强化行业自律；坚持质量第一，强化社会责任；坚持规范办学，强化社会监督；坚持安全底线，强化信息保护”共5项倡议。

据悉，教育部门将持续强化日常监管，抓好线上机构备案审查工作，通过严格审查把好入口关；动态更新黑白名单，建立监督举报平台，广泛接受各方监督。

当前，学而思网校、高途课堂、作业帮、网易有道、猿辅导等多家在线教育企业纷纷布局“本地化”网课。有观点认为，这是在线教育大战进入“下半场”的表现，本地化策略是其深耕下沉市场、开启精细化运营的必然选择。

个性化教学也将成新趋势。“在线只是手段，核心还是育人。在线教育要和线下教育相互结合，教书育人，更重要的是怎么和学生互动交流。线上教学要怎么因材施教？怎样更好地帮助每个个体成长？这需要业界认真思考。”李立国说。

同时，专家建议家长对线上教育持理性与谨慎的态度，要根据孩子的实际学习需求开展相应的线上教育，不盲目跟风，不过度消费。

(责编：袁勃、牛镛)