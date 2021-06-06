人民网北京6月6日电 （记者孙竞）2021年全国统一高考将于6月7日至8日举行，部分省（区、市）由于考试科目设置不同，9日、10日也安排了部分考试科目。

高考前，教育部专门作出部署，要求各级教育行政部门、招考试机构要会同有关部门，坚持以考生为中心，加强治安出行、食宿卫生、防暑降温等方面的服务保障，为残障考生等特殊困难群体提供合理便利，努力营造温馨、舒适的考试环境。要充分做好考试期间可能出现的极端天气、自然灾害等突发情况的应对准备工作，确保高考平稳顺利举行。

记者今天从北京教育考试院获悉，北京今年继续为每个考点校配备1名专业防疫副主考，负责疫情防控常规工作和突发情况处置。目前，一线考务工作人员已全部接种疫苗。教育部门已协同公安、交管、城管、卫健、公交、电力等相关部门，在秩序维护、交通出行、治安管理、卫生防疫、防暑降温、电力保障、环境整治等方面加强服务保障。

受疫情影响，广州等地的高考如何顺利进行备受关注。广州市教育局相关负责人在昨天举办的广州市疫情防控新闻发布会上表示，所有应考考生和考务人员在6月5日全部完成第2轮核酸检测，考务人员100%接种疫苗，各考点100%完成环境样本核酸检测。目前，已动态统计54900名考生的精准信息，包括考生住址、健康状况、往返考点交通方式等，确保全部覆盖，不漏一人。

教育部特别提醒广大考生，一要了解并熟知《考生须知》，严格遵守考试规定，提前准备并携带好有关证件以及必备的考试用具。二要提前了解考场防疫措施、个人防护注意事项等，准备好合规的防疫物品，并做好赴考途中的个人防护。三要合理安排出行时间和路线，仔细核实确认考试时间、地点和科目，考虑体温检测等因素，预留足够赴考时间。

(责编：吴兆飞、秦华)