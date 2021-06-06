原标题：多部门全力护航高考

2021年高考在即，1078万考生即将走进考场。今年全国共设考点7200余个、考场46.6万个，其中含2.6万个备用隔离考场。在常态化疫情防控的背景下，面对高考报名人数创新高、考务工作人员同时增加的状况，全国多部门周密组织、分类施策，全力护航高考安全。

全力保障考试安全

试题试卷安全是确保高考安全的基础。教育部要求，严守试题试卷安全生命线，狠抓制卷、运送、保管、分发、回收等关键环节保密管理。

海南对所有标准化考点进行了升级建设，考点视频监控全部升级为高清视频；视频监控及无线电信号屏蔽范围覆盖保密室、考场、考务室等所有关键场所。河南实行现场监考和视频监考“双监考”、现场巡查与网上巡查“双巡查”，并继续实行考生接受金属探测器检查、无报警声响的“无声入场”、多证核对、统一文具等措施。

全国公安机关将高考安保工作作为一项重要政治任务，全面摸排可能影响考试安全的矛盾纠纷和风险苗头，及时采取针对性措施化解处置。日前，北京、上海、江西、吉林、山东等地公安机关联合相关部门开展重点清理整治，已排查考点周边出租房屋等治安复杂场所3.2万家，整治考点周边治安乱点1000余个、安全隐患804处。

筑牢高考疫情防线

在全球新冠肺炎疫情快速蔓延、境外输入关联病例零星散发背景下，高考组考防疫工作备受关注。

教育部、国家卫生健康委等部门在高考安全和组考防疫专项检查中，重点对考场入口体温检测设备、考点防疫物资准备、隔离考场及隔离设施设置等进行检查，确保防控措施落实到位。

广东对不同区域、不同人群、不同情况分别制定了高考疫情防控方案。其中对全体考生做到两个全覆盖，即考前14天连续健康状况监测和7天核酸检测全覆盖。考点设置分为普通考点和隔离考点。针对普通考生、重点区域考生、密接考生、次密接考生以及核酸检测阳性考生这5类考生，采取不同的防护标准和要求，不同类型的考生分别安排到相应类型的考场，确保轨迹上互不交叉、空间上完全间隔。

湖南5.7万名高考涉考人员实现疫苗全覆盖。江苏、辽宁、河南等地也分别发布防疫应考指南等，要求考生在考前14天开始接受每日健康状况监测。

优化考试服务保障

天气出行、防暑降温、食宿卫生等考试服务也直接关系到考试安全和考生发挥。

6月以来，我国部分地区进入台风、洪涝等自然灾害多发期，云南大理漾濞、青海果洛玛多近期发生地震。教育部会同中国气象局、中国地震局等部门密切分析研判高考期间发生极端天气、自然灾害等预警信息，确保突发情况下能够快速反应、协同配合、稳妥处置。宁可备而不用，不可用而不备。

为给全市考生提供安静的备考及考试环境，四川省成都市教育局等七部门联合发布公告，在中高考期间禁止高音广播喇叭等噪声污染，全市开启“静音模式”。

各地公安机关全力服务保障考生身份证申领需要，通过梳理高考前未办理居民身份证以及证件到期考生名单，提醒考生尽快申领证件，同时为考生开设办证“绿色通道”。据不完全统计，今年5月以来，各地公安机关为高考考生加急办理身份证18.5万张。

（本报北京6月5日电 本报记者 柴如瑾）

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