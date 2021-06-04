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北航举办“学党史·读好书”青年教师读书分享会

2021年06月04日16:25 | 来源：人民网-教育频道
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6月2日，由北京航空航天大学校工会、马克思主义学院共同举办的“学党史·读好书”北航青年教师读书分享会举行。据介绍，本次分享会以沙龙访谈的方式进行，以中国共产党百年的发展历史为线索，分为“理想信念”“接续奋斗”“四个自信”和“不忘初心”四个篇章。该校蔡桑妮、井彦祺、王悦、刘浩然、曹镇玺等教师代表分享了阅读红色经典的感受和体会。

当天，北航校工会副主席武洋、马克思主义学院青年教师曹镇玺现场演绎了《觉醒年代》中陈独秀和李大钊相约建党的经典场景，激励青年教师勇做青年中的先驱者、引路人，努力将自己的青春投入到党的伟大事业中，激流勇进，砥砺前行。

据介绍，3月以来，北航校工会在全校青年教师中开展“学党史·读好书”读书沙龙活动，以学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史，阅读系列原著、重温红色经典为主题，引导青年教师深入了解中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，激励青年教师从党的百年历史中汲取智慧和力量。

(责编：李依环、秦华)

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