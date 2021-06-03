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中国乡村大讲堂首场报告会在中国农大举行

2021年06月03日15:47 | 来源：人民网-教育频道
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报告会现场。（学校供图）

人民网北京6月3日电 日前，中国乡村大讲堂首场报告会在中国农业大学西区新教报告厅举办。全国政协经济委员会副主任、农业农村部原党组书记、部长韩长赋以《农村改革的历史逻辑》为题作了首场报告。

报告会上，韩长赋以《农村改革的历史逻辑》为题，围绕新中国成立70多年来农村改革的历史主线，系统回顾了我国农村改革发展的宏伟壮举和社会主义现代化建设的伟大实践。韩长赋谈到，要始终坚持加强党对农村工作的全面领导，坚持农民主体地位，坚持市场化方向，坚持以土地制度改革为牵引，坚持一切从农村实际出发，坚持试点先行方法论、以点带面，坚持城乡统筹考虑、一体设计，以更大力度推进新一轮农村改革，为全面实施乡村振兴战略、加快农业农村现代化提供体制机制保障和强大持久动力。

中国农业大学校长孙其信在发言中介绍，为深入贯彻关于三农工作的重要指示精神，进一步助力乡村振兴战略的实施，中国农业大学决定设立 “中国乡村大讲堂”，旨在进一步掀起学习贯彻关于乡村振兴重大战略的热潮，发挥高校在实现农业农村现代化中的重要生力军作用。

据悉，中国乡村大讲堂由中国农业大学国家乡村振兴研究院、西安市乡村发展公益慈善基金会和浙江新湖慈善基金会为推动落实国家乡村振兴战略联合发起创立。大讲堂拟邀政府部门领导、专家学者、知名企业家及乡村行动先行者等作为主讲嘉宾，旨在解读乡村振兴的政策、探讨乡村振兴的前沿观点、交流乡村振兴的实践经验。（李依环、实习生张怡飒）

(责编：张怡飒（实习生）、熊旭)

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