人民网北京6月3日电 1日，2021年“第20届星洲日报中学生时事问答比赛”面向马来西亚、新加坡、文莱中学生正式启动报名。据悉，该比赛由马来西亚教育部指导，星洲日报主办，马来西亚华校董事联合会总会、马来西亚华校教师会总会、马来西亚国民型华文中学校长理事会及中学华文教师联谊会协办，文华在线旗下优学院平台（ULearning）提供技术支持。

据统计，截至2020年1月，马来西亚共有1298所华文小学，其中，学生有511950名。华文独立中学（华社办的公益性中学）近9万学生，达到61所学校。

马来西亚教育部副部长拿督马汉顺表示，创办于2001年的中学生时事问答比赛，今年已经是第20届，可谓意义非凡。"这项通过线上进行的比赛，从媒体、企业机构、教育团体、网络平台、竞赛系统到云端对接，各方面都是关键要素，每个环节都缺一不可。有鉴于各方所给予的合作，才能促成课外教育专案的启动，让莘莘学子受惠。”

文华在线国际公司（文华国际）联合创始人、总经理黄沭遐指出，本次比赛中，优学院平台除了提供U-TEST智能考试监考系统，同时也提供赛前、赛中和赛后的远程服务支持、大数据分析及在大决赛时使用人工智能（AI）人脸识别和姿势分析工具，保证赛事的公平与公正。

有关负责人介绍，自2019年与华为国际结为全球战略合作伙伴以来，文华在线“优学院”国际版平台已在亚太区域、非洲区域、拉美区域上线。

(责编：李依环、熊旭)