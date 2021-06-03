人民网北京6月3日电“希望广大测井学子把握发展时机，通过参赛找到自身发展‘痛点’，努力成为测井领域可堪大任的复合型人才。”在第六届全国大学生测井技能大赛上，中国工程院院士李宁勉励测井学子。

日前，第六届全国大学生测井技能大赛在中国石油大学（北京）开幕，来自全国石油、地质、煤炭、地矿行业的17所院校的37支代表队、148名师生参赛。

中国石油大学（北京）党委书记陈峰表示，希望参赛选手把握“实战”机会，通过比赛进一步提高理论与实践相结合的能力，不断提高综合素质，成长为可堪大用、能担重任的建设者和接班人。

大赛分研究生组、石油高校本科生组和非石油高校本科生组。最终，中国石油大学（北京）研究生队、中国石油大学（华东）Ⅰ队，中国地质大学（武汉）Ⅰ队分获大赛研究生组、石油高校本科组、非石油高校本科组特等奖。

此外，本届大赛还评选出一等奖10个 、二等奖14个、三等奖10个以及最佳新团队奖、最佳专业知识奖、最佳知识竞赛奖、最佳答辩团队奖、最佳解释报告奖、优秀指导教师奖等。本届大赛还特别增设了全国测井专业青年教师教学基本功大赛，中石大地球物理学院教师廖广志、王兵分获本次青教赛特等奖、一等奖。

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