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温州大学华文教育二十年办学成果展开展

2021年05月30日09:50 | 来源：中国新闻网
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侨心向党·喜迎建党100周年温州大学华文教育二十年办学成果展29日下午在温州大学图书馆开展。展览即日起将持续至5月31日。

作为国务院侨办首批全国华文教育基地，温州大学华文教育20年是全国华文教育发展的缩影。本次展览分为寻根之旅、教师培训、云端华教、学科发展四大板块，共设计了100块展板，通过图片展和实物展相结合的方式，系统回顾了温州大学华文教育20余年的办学成果，展望华文教育的交流合作与未来发展。

中国华侨华人研究所所长张春旺，温州大学党委书记谢树华，温州大学特聘教授、世界海外华人研究学会会长李明欢教授等为本次展览揭幕。

据介绍，自1999年国务院侨办开展“中国寻根之旅”夏令营活动以来，温州大学全程参与组织了华文教育的各项活动。本次展览共展出了400余幅照片、200多件实物、展览面积达500余平方米。展览融合了图片展、实物展、影像展、现场交流与互动区等元素。

本次展览分为线上线下两种方式同时开展。当日，来自海内外的240余位专家学者、华文学校校长、华教学员等参观了展览。

本次展览由中国华侨华人研究所、浙江省侨务办公室、温州市侨务办公室、温州大学联合主办，浙江省侨联、温州市侨联支持，温州大学华侨学院、温州大学欧洲华文教育研究所承办。（记者 马秀秀）

(责编：陈羽、刘圆圆)

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