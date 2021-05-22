人民网青岛5月22日电 （记者孙竞）第56届中国高等教育博览会（以下简称高博会）21日在青岛·红岛国际会议展览中心开幕。本届高博会由“展览展示”“高端论坛”“竞赛活动”“成果发布”四大板块组成，设置八大展区，展览展示面积超过10万平方米，参展企业1000余家，参会高校1500余所，规模再创新高。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波在致辞时指出，高质量发展是当前我国经济社会发展的战略主题，也是高等教育事业发展的核心目标。本届高博会以“跨界聚合·交叉融合：高质量发展”为主题，深入贯彻党和国家重大战略部署，把发展科技第一生产力、培养人才第一资源、增强创新第一动力更好地结合起来，聚力服务国家战略需求，推进高等教育高质量发展。

为更好地服务科技创新国家战略，服务地方经济社会发展，促进高校科技成果转化，高博会以“激活科技创新 打造齐鲁样板”为主题，以“云上高博会”服务平台为依托，举办了首届高等学校科技创新大会。高校科技创新成果展是本次大会的核心板块。

记者在现场看到，高校科技创新成果展整体展览面积超过1万平方米，包括了科技抗疫、数字之匙、中国智造、走进深蓝、科技兴农、产业基石、绿色未来、时代引擎八大主题区。经专家评估，北京大学、清华大学等61所高校的336个科技创新项目在本次成果展上进行展出和对接。

由中国高等教育学会和全国高校学生信息咨询与就业指导中心共同举办全国高校创新创业成果展也在当日举行。成果展全面展示了“十三五”期间高校创新创业成果，参展高校240余所，展出创新创业成果和项目300余项，围绕数字创意、生物医药、绿色低碳、智慧农业等多个领域。

本届高博会为期3天，将举办第二届中国城市与高校发展大会主论坛、应用型大学建设与区域经济社会发展论坛、第四届高校实验室建设与发展论坛、数据驱动高等教育高质量发展暨2021大学校长论坛、第三届高校教师教学发展与创新人才培养论坛等30余场论坛及活动。“全国高校教师教学创新大赛——第六届全国高校教师自制实验教学仪器设备创新大赛”决赛也将在展会期间举行，将有351个教师团队带来各自设计、研制的实验实训设备参赛、展示，推动成果转化。

(责编：郝孟佳、秦华)