原标题：西城小学初中全区招生学校报名将启动

昨天，西城区义务教育入学小学、初中各类全区招生学校报名须知发布，全区招生学校报名工作将于下周起陆续启动。小学入学阶段，今年该区新增育翔小学分校、第一实验小学红莲分校、黄城根小学分校、十四中小学部、育才学校分部5所学校，通过全区招生学校入学方式完成录取。初中全区派位招生增加德胜中学。

面对持续增大的义务教育入学压力，西城区通过区内挖潜、区外拓展，联动补充中小学学位，通过计算机派位方式录取，使新增教育资源惠及入学适龄儿童少年。为补充小学学位缺口，该区今年增加了育翔小学分校、第一实验小学红莲分校、黄城根小学分校、十四中小学部、育才学校分部，与去年增加的京华实验学校、铁二中小学部，一起通过全区招生学校入学方式完成录取。同时，为补充初中学位缺口，该区创新拓展区外办学空间，增加了北京八中寄宿招生，通过寄宿学校入学方式完成录取，录取后在位于门头沟的京西校区就读。今年，西城区还增加了全区派位招生计划，新增德胜中学通过全区派位入学方式完成录取；同时取消北师大实验华夏女中外区招生计划，仅面向区内招生，通过初中特色学校入学方式完成录取。

西城区各类全区招生方式均为自愿报名，包括小学寄宿学校、全区招生学校、民办学校入学，初中全区派位入学、特色学校、寄宿学校、民办学校入学，符合报名条件的适龄儿童少年均可报名。其中，小学寄宿学校、全区招生学校仅限符合西城区入学条件的本市户籍适龄儿童报名，公办学校不可兼报，仅可选择1所学校报名；初中全区派位入学，本区及已办理完成回区升学手续的小学毕业生均可报名，最多可兼报5所学校，也可以不报或仅报1所学校；初中特色学校、寄宿学校，面向全市招生的，仅限符合学校报名条件的本市户籍学生报名，面向本区的，符合学校报名条件的本区及已办理完成回区升学手续的小学毕业生均可报名，公办学校不可兼报，仅可选择1所学校报名。（记者 李祺瑶）

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