人民网北京5月29日电 （记者何淼）由中华职业教育社等多方共同主办的第九届职业教育与城市发展高层对话会于5月28日在湖北省黄石市召开。全国人大常委会副委员长、中华职业教育社理事长郝明金出席并作主旨讲话。

图为第九届职业教育与城市发展高层对话会现场。 中华职业教育社供图

郝明金指出，时代呼唤职业教育，职业教育发展已进入“前途广阔、大有可为”的新阶段。要充分认识“前途广阔、大有可为”的职业教育新坐标，贯彻落实“高度重视、加快发展”的职业教育新方针，大力推动“提质培优、增值赋能”的职业教育新发展。他强调，城市发展呼唤职业教育，城市建设离不开高素质的技术技能人才。职业教育在城市发展中具有不可替代的作用，城市发展为职业教育发展提供了广阔舞台，职业教育与城市发展要形成良性互动关系。

郝明金要求，要营造职业教育良好发展环境，助力职业教育高质量发展。地方政府要因地制宜，将中央政策落实落细，积极探索出更多可操作性强、效果明显的配套政策，提升政策效能。城市发展要充分考虑职业教育的特殊性，在制定实施经济社会发展规划及相关规划时，合理布局职业教育资源，构建产教融合生态。职业院校要牢固树立新发展理念，在深化校企合作上主动把企业请进来，在开展社会服务上主动走出去，在推进“三教”改革上主动动起来，为城市发展增值赋能，实现改革创新发展。

图为第九届职业教育与城市发展高层对话会现场。 中华职业教育社供图

郝明金与黄石市委书记郄英才一同为“中华职业教育社职业教育促进经济社会发展试验区”铜牌揭幕。湖北省政协副主席郭跃进与中华职业教育社党组书记方乃纯为鄂东职业教育集团（湖北工程职业学院）“职业教育促进经济社会发展试验校”铜牌揭幕。方乃纯和黄石市市长吴锦签署了《中华职业教育社、黄石市人民政府共同推进“职业教育促进经济社会发展试验区”建设协议书》。

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