本报讯（记者 武文娟）“敬爱的革命先烈们：您们好！我们是北京小学的学生，在梨花风起正清明的时节，我们敬爱的李校长用他那慷慨激昂的朗诵，带我们走进《草地夜行》这段红军长征的历史。这是我第一次听红军长征的故事……”这是北京小学的学生正在朗诵他写给革命先烈的一封信。

5月27日，“见字如面·对话百年”——西城区中小学“永远跟党走”主题教育活动举行。西城区中小学生通过书信朗诵、情景朗诵等形式对话百年，学习革命前辈、时代英雄、行业楷模的先进事迹和崇高精神。据了解，“见字如面·对话百年”是西城区委教育工委、区教委在各中小学校开展的书信交流活动，作为党史学习教育的创新实践，打造有温度的教育。

活动引导学生通过手写书信的方式，对话百年、对话革命前辈、对话时代英雄、对话行业楷模、对话红色西城，旨在“对话”中种下爱国主义的种子，学党史、立远志，以实际行动践行报国初心，广大中小学生积极参与其中。此次展演活动集中展示各校的优秀信件，通过展演宣传，引导中小学生向榜样学习，传承革命精神，赓续红色血脉。

“钱老是我的学长……全体学生都在钱老的精神感召下度过在附中的学习生活。”北师大附中的李查德将这封信写给了他的学长——钱学森。“钱老在北师大附中度过了6年，他就是在我‘身边’的、对祖国做出重大贡献的人。在写这封信的时候，我似乎就与钱老面对面，感受他热血澎湃建设祖国报效祖国的心情。”

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