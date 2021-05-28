原标题：怎样的师生距离才最美

随着高考的临近，教师如何陪伴学生，如何在最后关头为学生复习再添一把力，不仅关系到最终的应试发挥，也关乎学生的心理状态。据媒体报道，江苏一所中学的高三班主任将办公桌搬进教室，没课就会陪学生，帮他们辅导。还有一所学校的高三教师利用学生自习时间，在走廊上为学生答疑，有的老师待到晚上10点多才走。

无论是班主任在教室办公，还是高三老师在走廊上为学生答疑，师生之间的距离前所未有的“近”。其目的不仅是为了方便答疑解惑，还可以给学生安全感，从而让他们以更好的姿态迎接高考。

人与人之间最好的交往，就是保持适当的距离。那么老师和学生最合适的距离是多少？其实，关键在于学生怎么看。如果学生觉得老师在高三的最后冲刺阶段，在教室里“坐镇”，更具安全感，心里更有底，那么这种拉近距离的方式就是可取的。如果学生觉得班主任在教室里很不自在，心情无法放松，那么效果就适得其反。

当下，有些学校在教室中安装了摄像头，即便教师不在教室里，对于学生的举动也是一清二楚。虽然这种监控距离离学生较“远”，同样可能影响学生的心理状态。

老师和学生不是不需要“距离”，也不是不需要“边界”，距离是可以缩短的，“边界”也是可以移动的。白天上课，学生没有多少时间提问，而晚上老师在走廊上像医生坐诊一样为学生解疑答惑，学生自然是求之不得。师生之间的“距离”近了，师生的感情也更融洽。

师生之间的距离如果太远，会产生隔膜；如果太近，会产生审美疲劳。不合适的距离，会有诸多后遗症，会导致师生关系的不稳定。什么样的师生距离才最美的？就是以学生的需求为起点。当学生需要老师时，老师能够在目力所及的范围之内；当学生需要表扬时，教师的点赞也能及时出现。

师生之间的距离因人而异，因时间而异，因事情而异。师生距离让学生觉得刚刚好，多一步觉得远了，少一步觉得近了，这才是最美的师生距离。这不该只在高三学生身上体现，也不该只是高三老师的“专利”。（王军荣）

(责编：温璐、熊旭)