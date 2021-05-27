原标题：嘉兴职业技术学院：校企合作结硕果 产教融合谱新篇

26日，嘉兴职业技术学院举行产教融合成果展示暨战略合作签约揭牌仪式，活动旨在展示学校和企业在人才培养、技术创新、就业创业、社会服务等方面的合作成效，持续加强与名院大所、区域骨干企业的全方位合作，推进产教深度融合，携手培养高素质技术技能人才、能工巧匠、大国工匠，促进区域经济社会高质量发展。

多年来，嘉兴职业技术学院主动融入长三角一体化示范区建设，大力推进产教融合、校企合作，积极实施中德双元制、现代学徒制、“1+X”证书制等人才培养模式改革，人才培养质量持续提升。

2020年，学校主动适应嘉兴新一代信息技术、高端装备制造、航空航天、纺织服装等高新特色产业的发展需求，系统重构专业布局。今年又新增了人工智能技术应用、数字媒体艺术设计、信息安全技术应用、飞机机电设备维修等7个新专业，进一步实现人才链与产业链的“双链融合”。

同时，嘉兴职业技术学院聚焦区域经济社会高质量发展布局，着力建强十大特色专业群，并以逐步建成特色鲜明、优势突出、国内领先的国家级高水平专业集群为目标。

“去年，我校与86家科研院所和骨干企业签订了战略合作协议，合作共建了18个产业学院。”嘉兴职业技术学院党委书记方俊良表示，近年来，嘉兴职业技术学院秉持“把学校办到企业、把企业引进学校”的理念，积极推进与区域行业企业的多方合作，在技术创新和协同育人方面取得了显著成效。

嘉兴市人大常委会副主任赵建明表示，此次活动全面展示了嘉职院产教融合、支持地方产业发展的丰硕成果，标志着学校服务地方经济、强化与各方主体融合发展的坚强决心，也表明了社会各界对嘉职院办学实力与能力的认可，提振了多方合作共赢的信心。

“我们要加快构建市域中高职一体化、分布式办学新格局，通过健全特色专业群，升级产教融合2.0，走引进与输出并重的国际化办学道路，努力培养能够适应和引领新一轮技术革命和产业变革的高素质技术技能人才。”嘉兴职业技术学院党委书记方俊良表示，嘉职院要为服务嘉兴市打造长三角核心区全球先进制造业基地，加快建设“五彩嘉兴”，实现跨越发展作出新的更大贡献。

(责编：郝孟佳、熊旭)