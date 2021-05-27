人民网北京5月27日电 北京外国语大学人工智能与人类语言重点实验室校园开放日活动26日举办。北京外国语大学党委常委、副校长赵刚表示，希望以此次活动为契机，进一步普及人工智能在教育领域，尤其是语言识别和翻译领域的创新应用，弘扬科学精神，传播科学思想，激发师生学科学、爱科学的热情。

北京外国语大学校领导及师生参观实验室 学校供图

活动围绕“科技兴校勇立潮头”、“智慧教研笃行致远”、“科教促动逐梦未来”三个主题。100余位师生参观了实验室，实验室的专家学者及老师们用多媒体演示的方式，为在场师生集中展示实验室各研究中心的阶段性科研成果。

活动现场，还开展了“智慧教研课程及产品展示”、“面向人类语言知识的任务型人机对话系统关键技术研究”、“北外多语智慧学习平台研发及应用”、“基于语料库的英汉自动互译方法及示例”、“眼动实验研究”“北外多语种智能地球仪”、“学习管理系统中学习风格自动识别方法研究”、“教师智能教育素养提升研究及应用”、“基于人工智能技术的在线法语听写自动评阅”、“语料库建设成果及应用”等十余场科普讲座。

北京外国语大学人工智能与人类语言重点实验室建设聚焦国家人工智能与教育领域的前沿课题，结合北京外国语大学“双一流”建设科学布局，面向学科、面向世界汇聚人才。通过跨领域、跨地域和跨语种的研究共同体，引领语言类基础学科的理论创新、制度创新和实践创新，推动尖端技术赋能语言研究的突破性进展，为构建面向每个人、适合每个人、更加开放灵活的教育体系，充分引领教育信息化、智能化，向着建设学习型社会的总目标昂首迈进。

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