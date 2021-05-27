人民网北京5月27日电 （记者孙竞）以“我创新·我敢闯，我创新·我会创”为主题的北京邮电大学第十二届大学生创新创业实践成果展示交流会暨创新创业论坛日前在北京邮电大学沙河校区举行。

本届“大创展”为期两天，共有近200项优秀创新创业实践项目成果参加展示，内容涉及文化创意、机器人、虚拟现实、数字娱乐、信息服务、智慧生活、智能硬件等多个领域。

“大创展”同期举办了“大学生青春创客秀”“大学生创新创业论坛”“创新创业师生座谈会”等一系列活动，为全校师生提供了全方位交流展示的平台。

在“大学生青春创客秀”现场，记者看到，有16个大学生创新创业计划优秀项目参加展示，项目内容涉及互联网、人工智能、虚拟现实等热点领域，活动同时通过线上平台进行直播。创客秀充分展示了参展项目特色和价值，并通过“大创展”这一全方位平台将助力青年学子变创意为现实，成就青春梦想。

“大创展”上，北京邮电大学对中国邮政集团公司北京市分公司等15家校外创新创业教育实践基地进行授牌，并聘请22位企业专家担任创新创业企业导师。

据悉，北邮“大创展”自2009年至今已连续举办十一届，累计参观人次超过10万，今年首次在沙河校区举办。“大创展”凸显北邮专创融合的学科特色和双创教育水平，已经成为该校覆盖面最广、影响力最大的品牌活动。

(责编：李依环、秦华)