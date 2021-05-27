人民网北京5月26日电 （记者孙竞）日前，历时两个多月的第十一届中国石油工程设计大赛在中国石油大学（北京）落幕。

本次比赛共有国内外48所高校及科研院所的2346支队伍报名参加，共提交作品1286份，其中82组优秀作品入围全国总决赛。经分赛区初审、复审和总决赛现场答辩，共产生卓越杯1组、一等奖20组、二等奖54组、三等奖242组、鼓励奖235组、成功参赛奖450组；产生团体总分奖3个、优秀组织奖4个、优秀指导教师奖135个、先进个人48个。

“大赛实现了队伍数量和作品质量的双提升、竞赛竞技和育人效果的双收获。”中国石油工程设计大赛组委会副主任、中国石油大学（北京）党委副书记、副校长韩尚峰表示，大赛为提升石油高等教育育人实效、促进校企协同育人再添新动能。

记者了解到，本届大赛以“恰百年风华，谱卓越新篇”为主题，除了培养和锻炼学生能力、追踪行业前沿的考量外，还开展了第五届全国石油高校石油文化作品展。作品展围绕“喜迎华诞·百年献礼”，将中国石油发展史与“四史”相结合，以文化作品为载体，全方位展示了各石油高校学子献身石油、努力拼搏的先进事迹，以及弘扬石油精神、开拓创新的奋斗历程，进一步教育和引导全国石油学子始终牢记历史使命，为祖国能源行业发展奉献青春，贡献力量。

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