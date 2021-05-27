原标题：85.4%受访未成年人接受过网络安全教育 主要渠道是学校家庭

小学阶段是未成年人网络安全意识形成的关键时期，需要得到家长、学校的重点关注和教育。网络隐私保护是未成年人网络安全教育较为基础的组成部分，除此之外，网络安全教育还包括不良信息甄别、网络交易安全意识、网络危机应对等多方面。“未成年人短视频青少年模式使用研究”显示，大多数未成年人对个人网络隐私有所了解，但表示很清楚的比例还不够高。应发挥家庭和学校网络安全教育的主渠道作用，与社会各界形成合力、多方共治。

七成受访未成年人认为自己清楚个人网络隐私情况

调查显示，四成多未成年人认为自己对个人网络隐私了解得很清楚，近三成认为比较清楚。认为自己一般清楚或不太清楚的，分别占了一成多，还有3.8%的未成年人认为自己很不清楚。可以说，大多数未成年人对个人网络隐私有所了解，但很清楚的比例还不够高。

女生中认为自己清楚的比例比男生高近6个百分点，认为不清楚的比例比男生低近5个百分点。可以说，整体上女生认为自己对网络隐私的了解程度更高，这可能与女生更细致敏感、具备更高的防范意识有关。

学段比较发现，高中生自评对个人网络隐私的了解程度最高，小学生最低。小学生对个人网络隐私等网络安全知识了解尚少，这提示家长、学校要更加重视对小学生群体的网络安全教育。值得注意的是，保护安全并不等于单纯限制使用，家长应对孩子上网进行积极的、有建设性的教育和引导，同时家长自身也要注意提升网络素养，以身作则才是有助于孩子形成安全用网观念的正确方式。学校需要开设网络安全课程，认真打磨课程内容，不能让网络安全教育浮于概念、流于形式。

85.4%受访未成年人接受过网络安全教育，教育来源主要是学校和家庭

对未成年人进行网络安全教育，是更好地实现未成年人网络保护的重要基石。调查发现，未成年人中接受过网络安全教育的比例为85.4%，14.6%的未成年人表示没有接受过网络安全教育。

性别比较发现，男生中有83.7%接受过网络安全教育，比例略低于女生（87.1%）。对不同学段学生进行比较发现，初中生表示接受过网络安全教育的比例最高（89.5%），其次是高中生（86.3%），小学生比例最低（78.9%）。

本次研究还发现，学校是未成年人接受网络安全教育的第一渠道，占比90.3%。位列第二的是家庭（61.7%）。此外，还有35.8%的学生在网上学习网络安全教育知识，26.4%自己学，14.0%跟朋友学，9.0%的未成年人通过其他方式接受网络安全教育。可见，学校和家长对普及未成年人的网络安全教育具有至关重要的作用。

未成年人保护法第64条明确规定：“国家、社会、学校和家庭应当加强未成年人网络素养宣传教育，培养和提高未成年人的网络素养，增强未成年人科学、文明、安全、合理使用网络的意识和能力，保障未成年人在网络空间的合法权益”。这意味着我国从法律层面规定了学校和家庭应在未成年人网络安全教育等方面承担更多责任。除了网络安全教育、帮助未成年人实现自我保护的同时，还应加强未成年人网络素养教育，从网络言论、网络行为、网络伦理等层面，引导和规范未成年人文明、健康用网。

国家层面应尽快设计完善科学合理的网络素养框架和标准，学校层面应加强师资培训和教师能力建设，使教师能够胜任未成年人网络安全和网络素养教育工作。同时，家庭是未成年人网络安全的第一道防线，家长也应积极提升网络安全意识和网络监护能力，在生活细节里、在亲子陪伴中潜移默化地实现家庭教育，保护未成年人健康成长。对未成年人进行网络保护，辅助未成年人网络素养提升，除了发挥家庭、学校的主体作用，还需全社会形成合力，多方协同共治。

（中国青少年研究中心 孙宏艳 北京林业大学 马铭阳）

(责编：温璐、李依环)