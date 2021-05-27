原标题：中央宣传部、人力资源社会保障部部署开展2021年“最美基层高校毕业生”学习宣传活动

新华社北京5月26日电 近日，中央宣传部、人力资源社会保障部联合印发《关于开展2021年“最美基层高校毕业生”学习宣传活动的通知》，部署开展2021年“最美基层高校毕业生”学习宣传活动。

通知强调，学习宣传活动以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，围绕落实引导鼓励高校毕业生到基层工作和加快推进乡村振兴等重大决策部署，突出庆祝建党百年主题，推出一批响应党和政府号召投身基层一线担当奉献的基层高校毕业生先进典型，激励广大高校毕业生增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，为全面推进乡村振兴贡献力量，在投身中华民族伟大复兴事业中实现青春梦想和人生价值，以优异成绩庆祝建党100周年。

通知明确，学习宣传活动主要由广泛动员、组织推荐、评议发布、集中宣传、深入学习等五个环节组成，各地要广泛动员基层机关、企事业单位等积极参与，深入挖掘高校毕业生扎根基层、服务群众、为民办实事的先进事迹。要结合庆祝建党100周年群众性主题宣传教育活动，推动学习宣传活动进校园、进机关、进企业、进网络，用好用活新媒体，多用适应青年人特点的方式宣传典型，切实增强活动的针对性实效性和吸引力感染力，充分发挥“最美基层高校毕业生”的激励效应，使学习典型、争当先进蔚然成风。

(责编：温璐、李依环)