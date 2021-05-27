骆香茹

江西省瑞昌市第五公立幼儿园的孩子们在室外玩游戏。

魏东升摄（人民视觉）

“如何让孩子爱上学习？”日前在北京举办的“未来启蒙教育：游戏化学习的价值与应用”专家沙龙上，北京大学教育学院学习科学实验室执行主任尚俊杰提出了问题。

在“读懂孩子，让孩子爱上学习”的主题分享中，北京师范大学教育学部儿童发展与家庭教育研究院副院长李浩英做出了回答。

“让孩子爱上学习，首先要读懂孩子，也要了解孩子适合怎样的学习方式。”李浩英说。

借助游戏化学习手段

如何激发启蒙教育阶段的学习能动性？与会专家将关注的目光投向游戏化学习。

尚俊杰结合学习科学的理论指出，学习科学通过行为数据分析，在脑科学的基础上研究人如何学习，进而研究如何促进有效的学习。他认为，应该根据学习科学的研究成果，重新设计学习环境、教材、教室以及教学方法。

“当然，仅靠学习科学并不能让学习更加快乐，还需要借助相关手段让学习更有趣，比如借助游戏化学习的手段，激发学习动机。”尚俊杰说。

中国教育学会外语教学专业委员会理事长龚亚夫认为，游戏化学习符合儿童认知规律与心理发展特点，学习设计应尽可能贴近孩子的生活及认知程度，重视真实学习场景的构建。

“如今语言教学目标正逐渐从‘学习知识’转为追求‘培养行为习惯与良好品格’，即‘人的全面发展’。因此，游戏化学习需要更加关注与儿童成长的结合，注重提升孩子的综合素养。”龚亚夫说。

事实上，在幼儿教育阶段引入游戏化学习方式早有实践，早在2018年，江苏省教育厅发布该省幼儿园“小学化”专项治理工作意见，要求全面推进课程游戏化项目实施，并将此作为正面引领课程实施、深入治理幼儿园“小学化”的关键举措。

探索游戏化学习的未来方向

中国教育装备行业协会幼教分会常务副理事长刘华蓉在研讨会上从幼教行业的实践出发指出，游戏化学习的两个关键要素分别是儿童的自主和成人的指导。在她看来，游戏化教学是幼教行业的发展趋势之一，但在教育实践过程中，需要做好游戏化学习中的教育设计。

李浩英认为，家长可以为儿童创造游戏化学习的环境，激发孩子的学习能动性。

中国教育战略发展学会副会长李志民表示，教育不是灌输而是引导，根本目的是激发自我学习的动力和能力，养成自律、创新等品质，游戏化学习便在其中起到了一定的助力作用。随着教育方法逐渐演变，如何在学习过程中更好地开发兴趣、激发学习热情是游戏化学习需要探索的方向。

腾讯教育副总裁陈书俊认为，借助人工智能技术对课程内容、学习难度等进行智能化、个性化的调整，能够最大限度地激发并维持孩子的学习兴趣，聚焦学习成果，助推游戏化学习技术升级。

(责编：赵欣悦、白宇)