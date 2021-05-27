人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

江西信丰县——

关爱残疾学生 送教上门服务

本报记者  朱  磊
2021年05月27日05:09 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　4月2日下午，带上教具和小礼物，教师刘玉富驱车来到江西省赣州市信丰县六星村，再步行3里路，终于抵达小飞家。看到刘玉富进门，小飞高兴得蹦蹦跳跳。

　　一岁半时，小飞查出患有智力障碍。如今虽已11岁，但生活仍不能自理。刘玉富至今还记得，2019年8月第一次送教上门时，小飞几乎无法同他做任何交流。“回来后，我们认真分析小飞的情况，向特教学校的老师请教，重新制定了个别教育计划。”一周后，刘玉富再次踏上了送教之路。

　　“经过近两年的努力，感觉他的性格越来越开朗，最近还会跟着播放器哼歌。”说起小飞的变化，刘玉富满脸欢喜。

　　在信丰县，一项针对残疾儿童少年的教育计划已推行了整整7年。为实现义务教育阶段零辍学目标，信丰县针对所有类型残疾儿童少年做到全覆盖，对无法进入校园学习的重度极重度残疾孩子开展送教上门服务。

　　信丰县特殊教育学校校长黄红艳说：“2014年7月，县残联提供了265个未入学残疾孩子的名单，我们一户户走访，确定送教上门对象。”

　　2015年1月，信丰县被教育部确定为国家特殊教育改革实验区。以此为依托，信丰县全面提升特殊教育品质，积极探索特殊教育发展示范之路。信丰县优先采取普通学校随班就读的方式，在全县16个乡镇设置了13间特殊教育资源教室。全县现有适龄残疾儿童963人，除去居住在外地的，特殊教育学校就读114人、普通学校随班就读659人、送教上门172人。

　　黄红艳介绍，特殊教育学校对送教上门工作进行常态化巡回指导督查，全面了解掌握送教上门工作开展情况，动态调整康复策略和安置形态。

　　2016年3月，依托特殊教育学校，信丰县教育行政部门和学校联动，在江西省率先成立了县级特殊教育资源中心，指导普通学校开展随班就读、送教工作。2020年，信丰县特殊教育资源中心被遴选为江西省特殊教育示范性资源中心。

　　“许多残疾儿童父母的认知也在改变。”黄红艳告诉记者，13岁的小玉林是重度脑瘫儿，几年的送教上门后，逐渐有了起色，孩子的家人从不理解到全力支持。如今，小玉林已经进入特教学校就读，“奶奶专门在校外租了房子，照顾小玉林的生活。”

　　坚持每学期对每一位在籍学生做到每周送教、定期回访，已成为信丰县开展送教上门服务的固定模式。7年来，全县累计走访残疾学生家庭1540户，送教课时达4.5万余节。


　　《 人民日报 》（ 2021年05月27日 07 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部