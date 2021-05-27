本报记者 朱 磊

4月2日下午，带上教具和小礼物，教师刘玉富驱车来到江西省赣州市信丰县六星村，再步行3里路，终于抵达小飞家。看到刘玉富进门，小飞高兴得蹦蹦跳跳。

一岁半时，小飞查出患有智力障碍。如今虽已11岁，但生活仍不能自理。刘玉富至今还记得，2019年8月第一次送教上门时，小飞几乎无法同他做任何交流。“回来后，我们认真分析小飞的情况，向特教学校的老师请教，重新制定了个别教育计划。”一周后，刘玉富再次踏上了送教之路。

“经过近两年的努力，感觉他的性格越来越开朗，最近还会跟着播放器哼歌。”说起小飞的变化，刘玉富满脸欢喜。

在信丰县，一项针对残疾儿童少年的教育计划已推行了整整7年。为实现义务教育阶段零辍学目标，信丰县针对所有类型残疾儿童少年做到全覆盖，对无法进入校园学习的重度极重度残疾孩子开展送教上门服务。

信丰县特殊教育学校校长黄红艳说：“2014年7月，县残联提供了265个未入学残疾孩子的名单，我们一户户走访，确定送教上门对象。”

2015年1月，信丰县被教育部确定为国家特殊教育改革实验区。以此为依托，信丰县全面提升特殊教育品质，积极探索特殊教育发展示范之路。信丰县优先采取普通学校随班就读的方式，在全县16个乡镇设置了13间特殊教育资源教室。全县现有适龄残疾儿童963人，除去居住在外地的，特殊教育学校就读114人、普通学校随班就读659人、送教上门172人。

黄红艳介绍，特殊教育学校对送教上门工作进行常态化巡回指导督查，全面了解掌握送教上门工作开展情况，动态调整康复策略和安置形态。

2016年3月，依托特殊教育学校，信丰县教育行政部门和学校联动，在江西省率先成立了县级特殊教育资源中心，指导普通学校开展随班就读、送教工作。2020年，信丰县特殊教育资源中心被遴选为江西省特殊教育示范性资源中心。

“许多残疾儿童父母的认知也在改变。”黄红艳告诉记者，13岁的小玉林是重度脑瘫儿，几年的送教上门后，逐渐有了起色，孩子的家人从不理解到全力支持。如今，小玉林已经进入特教学校就读，“奶奶专门在校外租了房子，照顾小玉林的生活。”

坚持每学期对每一位在籍学生做到每周送教、定期回访，已成为信丰县开展送教上门服务的固定模式。7年来，全县累计走访残疾学生家庭1540户，送教课时达4.5万余节。

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 07 版）

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