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专家学者探讨积极心理学教学活动应用

2021年05月26日16:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 日前，北京市学习科学学会心理专业委员会第二届换届选举大会举行。活动由北京市第十九中学、海淀区万泉小学共同承办，通过学术报告、学术沙龙、班主任工作坊及家长工作坊等形式，交流分享积极心理学教育前沿理论和最新研究成果。

如何顺应时代的需求，当好新时代的教师？浙江师范大学教授任俊表示，好的教育应该是“积极的教育”，好教育才能教出既快乐又能干的孩子。任俊用生动幽默的语言，从什么是“积极的教育”、如何进行“积极的教育”等角度，为教师们提供更具操作性的指导。“留面子效应”“背后鞠躬法”“啊哈现象”……丰富的积极心理学原理和方法，不仅开阔了教师们视野，也为他们提升科学育人水平提供了更多借力点。

在学术沙龙环节，北京十九中原校长余晓灵、北京市学习科学学会副主任委员兼秘书长李荐、北京市大兴区兴华中学特级教师刘秀华和任俊，围绕心理教师如何发挥自身专业优势，与学科教师积极配合携手做好教书育人工作等问题，进行了探讨和分享。

新一届心理专委会主任、北京十九中校长委员高新桥表示，将通过课程部、活动部、辅导部和家校教育部4个新建平台进一步助力学校教育，为每一个孩子幸福人生奠基。

北京教育科学研究院院长、北京市学习科学学会理事长方中雄表示，心理专委会结合学校实际情景，针对学生心理发展问题做了许多实实在在的心理支持、辅导实战。今后，要开展更丰富的心理健康教育活动，探讨更多有效实施路径。

(责编：郝孟佳、秦华)

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