新疆：随迁子女入学不再要求提交住房证明
2021年05月26日17:54 | 来源：新华网
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新华社乌鲁木齐5月26日电（记者高晗）为确保适龄儿童少年享受公平而有质量的义务教育，今年，新疆就义务教育学校招生入学工作进行专门部署，要求民办义务教育学校与公办学校同步招生、落实免试就近入学等规定，“公民同招”不动摇，并重点落实以居住证为主要依据的随迁子女义务教育入学政策。
根据自治区教育厅联合新疆生产建设兵团教育局下发的《关于做好2021年义务教育学校招生入学工作的通知》，各地在落实以居住证为主要依据的随迁子女义务教育入学政策时，将简化入学流程，并从2021年秋季学期起，随迁子女入学不再要求提交住房证明。坚持以公办学校为主，安排随迁子女就学，推行混合编班、统一管理。随迁子女回户籍所在地学校就读的，当地教育行政部门应依法予以统筹安排，落实随迁子女接受义务教育后在流入地参加中考政策。
通知要求严格落实免试就近入学规定，所有义务教育学校都要严格遵守义务教育免试入学规定，不得采取考试、评测或者委托校外培训机构采取考试、测试、面谈等形式选拔学生，不得将各种考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生入学的条件和依据，不得招收特长生。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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