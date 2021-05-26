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推进职教高质量发展 黄河流域九省（区）成立产教联盟

2021年05月26日13:53 | 来源：人民网-教育频道
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人民网济南5月26日电 （记者何淼）为深化产教融合校企合作，服务地方经济社会发展，紧贴国家战略推进黄河流域职业教育高质量发展，黄河流域产教联盟成立大会暨高峰论坛日前在济南召开。

《黄河流域产教联盟济南宣言》发布。主办方供图

记者从会议上了解到，黄河流域九省（区）与会代表在会上一致通过了《黄河流域产教联盟章程》。其主要内容可以概括为“124”，“1”即一个核心，深入贯彻习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神这个核心。

“2”即两个理念，坚持绿水青山就是金山银山以及坚持保护、传承、弘扬黄河文化的理念。

“4”即四项重点任务，构建区域高层次人才共享共用机制，构建黄河流域职业院校教学（技能）大赛体系，打造区域产教融合校企合作人才培养平台，打造黄河流域产业职业教育集群化发展平台。

黄河流域九省（区）教育厅负责人和各省会城市有关领导共同签署了《黄河流域产教联盟济南宣言》（以下简称《宣言》）。《宣言》将本着“优势互补、资源共享、互利互惠、共同发展”的原则，着力打造以黄河为纽带、以省会城市为载体、以产教融合为核心、以市场为导向、以互利合作为前提的黄河流域产教融合发展共同体。

会上还发布了黄河流域产教联盟标志（LOGO）。

(责编：温璐、秦华)

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