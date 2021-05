原标题:家庭教师初体验:做到“职业”不容易

每天工作4小时,有专车接送,月薪2万,有五险一金,这样的工作你心动吗?但实际上,这份工作的内容是陪着孩子学习、玩耍,每天接触的对象则是老人、雇主、小孩。

这份看起来像“保姆”一样的职业,是在国外影视作品中经常出现而在国内新兴的小众职业——全职家庭教师。

从海外名牌大学毕业回国后,杨星月便成为了这样的一名家庭教师,真正做下来,一切却并没有表面那么光鲜、简单。为孩子制定科学的学习计划、出游计划、闲暇时不断为自己充电、4小时持续高强度的关注,都让杨星月体会到,这份职业的不轻松。

随后,她开始用“杨千话”这个ID在b站发布视频,向网友们讲述这份职业背后的故事。

入行体验 并没有想象中那么简单

杨星月是一个地道的川妹子,高考失利后进入四川的一所二本院校,学的专业是师范类英语教育。但她心中一直有个名校梦,不服输的她在大学疯狂磨炼自己,最后如愿以偿地拿到了爱丁堡大学的录取通知书。

杨星月研究生所学专业为TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages,即对外英语教学),主要是教授那些母语为非英语的人来学习英语。

2020年7月,杨星月回国,当时和她一起隔离观察的还有研究生的同学,“我原本是想回国教大学生英语的,但我同学在机缘巧合下收到老板(现雇主)给她发送的高端家庭教师邀请。她看完之后觉得这要求简直是为我量身打造,就怂恿我去‘冲一下’”。就是在这样的机缘巧合下,经过老板、人事、小孩的三关面试,杨星月成为了一名全职的家庭教师。工作时间是16时至20时,主要是等小孩子下课后去接他们,然后一起回家、吃饭、上课、玩耍。周三、周五休息,周末则要全天陪伴孩子。

虽然听起来像是一份陪人吃喝玩乐的简单事,但杨星月告诉北京青年报记者,实际上并不是想象中那么简单,“没开始工作之前我是非常有热情的,但是接触后就有点受挫,因为它真的没有想象中那么容易。尤其是4个小时不间断高强度关注小孩,需要从中观察孩子的兴趣点,然后评估,还要注意小孩的安全,这期间是处于一个随时待命的状态。”

杨星月说道,刚开始那段时间,4个小时后她回家整个人都是废掉的。再加上周末是全天陪小孩子,上完周末两天班,她整个人感觉元气大伤,“是真的不容易,而且这个工作最难的点在于它没有很清晰的上下班节点,工作和休息的时间点是模糊的”。

工作之初 在试错中发现孩子的特点

杨星月只服务于一个家庭,负责两个四五岁的小孩子,“老板希望孩子能快乐健康地成长。不需要这个小孩成绩有多好,或者什么事都要精通,但是他要有一技之长。因为有了自己擅长的东西,小孩就会很自信”。

随着孩子的不断成长,杨星月也需要不断制定、改进自己工作的计划表。“刚开始我也不知道小孩子在哪些方面更有创造力,所以会先根据家长的描述定一个大概的方向,然后把重点放在日常的陪伴观察上。”她会让小孩尝试很多不同的活动,比如唱歌、画画、轮滑等,在各种各样的尝试活动中,观察他们、引导他们,最后评估他们是否对于这些项目有兴趣。

“这个过程很长,需要不断地去试错,然后再调整,最后总结小孩的状态。这个试错成本我会对自己定一个时间段,因为你不能说小孩对这个事不感兴趣,你还让他一直做下去。”慢慢的,杨星月发现老板家的大孩子对画画特别感兴趣,他对于色彩的感知以及搭配都敏锐很多。小孩子在语言和运动方面则更有天赋,对于英语的感知、发音等特别标准,且非常善于模仿。

日常总结 除了写周报也要写日报

杨星月给孩子们制定的计划表,内容涉及生活习惯、社会适应能力、语言启蒙等各方面。在家里,杨星月会让孩子们头顶东西走路,通过一些很细小的事情来训练他们。她还会带他们参加世界上最先进的科技展,比如VR,去了解最前沿的科技产品。但最多的,还是带孩子去亲近大自然去户外玩耍,去沙坑、去爬高低架,在玩的过程中学会控制自己身体的平衡、力量、协调等等。

爱玩是小孩的天性,杨星月也遇到过孩子抵触学习的情况,“一般情况我觉得小孩子抵触学习大部分原因,是学习的难度不适合他们,那你就需要调整学习的难度,用游戏的方式让他们再次进入学习的状态。”

由于两个小孩子性格比较内化,不太表达自己的情感,这让杨星月觉得很无力。“每次我休假回去问他们想不想我呀,他们就会说不想,为什么要想你呀。”但孩子们一边说着不想杨星月,一边又会在每次杨星月到家之后,兴冲冲地跑过来抱她,一直黏着她。

杨星月笑着说,随着时间越来越长,这份职业带给她的也已经不单纯是经济收入,更多的是情感的牵绊。

职业没有高低贵贱,杨星月觉得上班和在公司上班没什么太大的区别,除了要写周报、月报外,她还要求自己写日报,把和小孩子之间有趣的事记录下来。她还会将周报划分几个板块:近期的进度、评估小孩的现状、出现问题的原因等,固定成一个模板,这也是她以后想要让全职家庭教师规范化的一个方向。(记者 叶婉 实习生 杨玲)

