原标题：家庭教师初体验：做到“职业”不容易

每天工作4小时，有专车接送，月薪2万，有五险一金，这样的工作你心动吗？但实际上，这份工作的内容是陪着孩子学习、玩耍，每天接触的对象则是老人、雇主、小孩。

这份看起来像“保姆”一样的职业，是在国外影视作品中经常出现而在国内新兴的小众职业——全职家庭教师。

从海外名牌大学毕业回国后，杨星月便成为了这样的一名家庭教师，真正做下来，一切却并没有表面那么光鲜、简单。为孩子制定科学的学习计划、出游计划、闲暇时不断为自己充电、4小时持续高强度的关注，都让杨星月体会到，这份职业的不轻松。

随后，她开始用“杨千话”这个ID在b站发布视频，向网友们讲述这份职业背后的故事。

入行体验 并没有想象中那么简单

杨星月是一个地道的川妹子，高考失利后进入四川的一所二本院校，学的专业是师范类英语教育。但她心中一直有个名校梦，不服输的她在大学疯狂磨炼自己，最后如愿以偿地拿到了爱丁堡大学的录取通知书。

杨星月研究生所学专业为TESOL（Teaching English to Speakers of Other Languages，即对外英语教学），主要是教授那些母语为非英语的人来学习英语。

2020年7月，杨星月回国，当时和她一起隔离观察的还有研究生的同学，“我原本是想回国教大学生英语的，但我同学在机缘巧合下收到老板（现雇主）给她发送的高端家庭教师邀请。她看完之后觉得这要求简直是为我量身打造，就怂恿我去‘冲一下’”。就是在这样的机缘巧合下，经过老板、人事、小孩的三关面试，杨星月成为了一名全职的家庭教师。工作时间是16时至20时，主要是等小孩子下课后去接他们，然后一起回家、吃饭、上课、玩耍。周三、周五休息，周末则要全天陪伴孩子。

虽然听起来像是一份陪人吃喝玩乐的简单事，但杨星月告诉北京青年报记者，实际上并不是想象中那么简单，“没开始工作之前我是非常有热情的，但是接触后就有点受挫，因为它真的没有想象中那么容易。尤其是4个小时不间断高强度关注小孩，需要从中观察孩子的兴趣点，然后评估，还要注意小孩的安全，这期间是处于一个随时待命的状态。”

杨星月说道，刚开始那段时间，4个小时后她回家整个人都是废掉的。再加上周末是全天陪小孩子，上完周末两天班，她整个人感觉元气大伤，“是真的不容易，而且这个工作最难的点在于它没有很清晰的上下班节点，工作和休息的时间点是模糊的”。

工作之初 在试错中发现孩子的特点

杨星月只服务于一个家庭，负责两个四五岁的小孩子，“老板希望孩子能快乐健康地成长。不需要这个小孩成绩有多好，或者什么事都要精通，但是他要有一技之长。因为有了自己擅长的东西，小孩就会很自信”。

随着孩子的不断成长，杨星月也需要不断制定、改进自己工作的计划表。“刚开始我也不知道小孩子在哪些方面更有创造力，所以会先根据家长的描述定一个大概的方向，然后把重点放在日常的陪伴观察上。”她会让小孩尝试很多不同的活动，比如唱歌、画画、轮滑等，在各种各样的尝试活动中，观察他们、引导他们，最后评估他们是否对于这些项目有兴趣。

“这个过程很长，需要不断地去试错，然后再调整，最后总结小孩的状态。这个试错成本我会对自己定一个时间段，因为你不能说小孩对这个事不感兴趣，你还让他一直做下去。”慢慢的，杨星月发现老板家的大孩子对画画特别感兴趣，他对于色彩的感知以及搭配都敏锐很多。小孩子在语言和运动方面则更有天赋，对于英语的感知、发音等特别标准，且非常善于模仿。

日常总结 除了写周报也要写日报

杨星月给孩子们制定的计划表，内容涉及生活习惯、社会适应能力、语言启蒙等各方面。在家里，杨星月会让孩子们头顶东西走路，通过一些很细小的事情来训练他们。她还会带他们参加世界上最先进的科技展，比如VR，去了解最前沿的科技产品。但最多的，还是带孩子去亲近大自然去户外玩耍，去沙坑、去爬高低架，在玩的过程中学会控制自己身体的平衡、力量、协调等等。

爱玩是小孩的天性，杨星月也遇到过孩子抵触学习的情况，“一般情况我觉得小孩子抵触学习大部分原因，是学习的难度不适合他们，那你就需要调整学习的难度，用游戏的方式让他们再次进入学习的状态。”

由于两个小孩子性格比较内化，不太表达自己的情感，这让杨星月觉得很无力。“每次我休假回去问他们想不想我呀，他们就会说不想，为什么要想你呀。”但孩子们一边说着不想杨星月，一边又会在每次杨星月到家之后，兴冲冲地跑过来抱她，一直黏着她。

杨星月笑着说，随着时间越来越长，这份职业带给她的也已经不单纯是经济收入，更多的是情感的牵绊。

职业没有高低贵贱，杨星月觉得上班和在公司上班没什么太大的区别，除了要写周报、月报外，她还要求自己写日报，把和小孩子之间有趣的事记录下来。她还会将周报划分几个板块：近期的进度、评估小孩的现状、出现问题的原因等，固定成一个模板，这也是她以后想要让全职家庭教师规范化的一个方向。（记者 叶婉 实习生 杨玲）

(责编：温璐、熊旭)