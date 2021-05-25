人民网北京5月25日电 （记者孙竞）由中国高等教育学会主办，中国海洋大学、西安交通大学和华中师范大学等协办的数据驱动高等教育高质量发展暨2021大学校长论坛日前在青岛举办。

中国高等教育学会副会长、国家民委原副部长级专职委员管培俊指出，新一轮科技创新和新一代信息技术，以前所未有的广度和深度推动高等教育创新发展。要主动识变应变，把握人工智能时代的新机遇，以信息化赋能高等教育高质量发展，以信息化支撑高质量教育体系，激发高等教育改革发展的内生动力。

他强调，人工智能时代的高等教育治理要着力促进人工智能、大数据和教育的深度融合，推动教育决策由经验驱动向数据驱动转变、教育管理由单向管理向协同治理转变、教育服务由被动响应向主动服务转变，以信息化支撑教育治理体系和治理能力现代化，推动高等教育高质量发展。

“发展教育大数据可以为提升高等教育质量提供助力。”教育部科学技术与信息化司副司长舒华指出，教育大数据有利于促成个性化的教，有利于实现差异化的教，有利于开展科学化的评，有利于实施精细化的管，有利于提供智能化的服务。她认为，充分发挥数据效能支撑高质量发展，要加强顶层设计，推动开放共享，挖掘数据应用，保障数据安全。

山东省委教育工委副书记、省教育厅党组副书记、副厅长白皓谈到，教育信息化的发展是融合科技前沿、教育发展、经济社会进步的纽带，是教育现代化的显著特征。以教育信息化支撑引领教育现代化，是新时代我国教育改革发展的战略选择。

“高校要聚焦新时代对人才培养的新需求，强化以能力为先的人才培养理念，将教育信息化作为教育系统性变革的内生变量，支撑引领教育现代化发展，推动教育理念更新、模式变革、体系重构，为国际教育信息化发展提供中国智慧和中国方案。”白皓说。

论坛紧密围绕教育高质量发展，紧扣时代主题、科技前沿，开展高水平的交流对话。论坛还举办了以“数据驱动智慧校园管理”“数据驱动教学高质量发展”为主题的分论坛，来自国内知名高校及教育领域相关专家分别作了专题报告。

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