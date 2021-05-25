人民网北京5月25日电 （记者孙竞）为积极探索构建城市与高校协同创新高质量发展的新思路、新理念、新机制，中国高等教育学会、青岛市人民政府、山东大学日前共同举办“第二届中国城市与高校发展大会”，围绕“融合·创新·共赢”的主题，为进一步促进高校与城市的深度融合、共建共赢建言献策。

中国高等教育学会会长、教育部原党组副书记、副部长杜玉波指出，面对大变革、大机遇、大挑战并存的新发展阶段，城市和高校要紧扣时代脉搏，紧抓发展机遇，贯彻新发展理念，构建新发展格局，构建城市与高校共建、共融、共享新机制。

杜玉波认为，城市与高校协同发展、汇聚合力，主要体现在三个方面。第一，城市滋养高校，为高校发展提供外部支撑。城市是高校最直接的外部环境，城市的建设发展直接影响着高校的生存与发展。第二，高校涵养城市，为城市发展肩负社会责任。一座城市的竞争力最终取决于文化和科技的繁荣程度，而这恰恰是高校所要承担的社会责任。第三，城市与高校双向赋能，协同共进合作共赢。城市为高校提供了赖以发展的生态环境，高校不断从城市汲取各种养分。一所大学与一座城市有着同样的梦想，就会向着同样的目标前进。

他建议，面向未来，城市要更加关注高校、更多支持高校发展，为高校特色发展、创新发展赋能；高校要增强服务能力，主动融入城市发展，深度参与城市建设。

山东大学校长樊丽明在发言中说，高校与城市要立足新阶段，凝聚“融合”共识，一同迎接世界百年未有之大变局带来的新挑战，一同担负建设社会主义现代化国家提出的新任务，一同面对高等教育高质量发展形成的新态势。

会上，山东大学、中国海洋大学、中国石油大学（华东）、哈尔滨工业大学（威海）四所部属高校共同成立了服务山东高质量发展联盟。当天下午，还举办了部属高校服务山东高质量发展闭门会议和题为“高校科技创新与创新城市建设”“高等教育现代化与城市治理体系和治理能力现代化”的两场分论坛。

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