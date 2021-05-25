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中国戏曲学院举办系列剧目展演庆祝建党百年

2021年05月25日17:41 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月25日电  中国戏曲学院庆祝中国共产党成立100周年系列活动新闻发布会21日在京举行。系列活动以剧目展演和作品展览为主，主题鲜明、形式多样，覆盖本科、研究生等各类人才培养层次的风采展示，自2021年5月始至11月结束，历时6个月。

中国戏曲学院庆祝中国共产党成立100周年系列活动新闻发布会现场 中国戏曲学院供图

中国戏曲学院党委副书记徐超介绍，本次系列活动通过复排演出经典名剧，汲取戏曲红色故事当中蕴含的强大精神力量，如与中国评剧院合作复排的评剧经典剧目《金沙江畔》、由中国戏曲学院少儿京剧团（附中）复排的行当齐全的少年版京剧现代戏《智取威虎山》以及由张火丁京剧程派艺术传承中心学员与国家京剧院三团合作演出的火丁教授代表作程派现代京剧《江姐》等。

中国戏曲学院还集中推出一批原创爱国主义精品剧目，展现学院师生基于戏曲本体规律，创作与历史同步伐、与时代共命运新作品的创作能力和表现能力。既有围绕红军长征、抗日战争、解放战争等党的重要历史时期，演绎重要事件、感人故事的原创剧目京剧现代戏《迟开的山丹丹》、越调《山花烂漫》、河南豫剧《野火春风斗古城》、话剧《红岩魂》等；也有讲述新时代楷模、诠释新时代精神的新编京剧小戏《黄文秀》、研究生跨系部联合创作京剧《塞罕坝》等；还有获北京文化艺术基金资助的大型原创京剧《秋瑾》、入选教育部2021年度高校思想政治工作培育建设项目的大型新编原创京剧《田汉校长》。

中国戏曲学院副院长宋飞表示，中国戏曲学院实验剧团推出的《恰是风华正茂——中国戏曲学院红色经典演唱会》，将带来京剧《红灯记》《沙家浜》《智取威虎山》、评剧《金沙江畔》等红色经典唱段和器乐作品，师生校友名家云集；《戏曲红色经典原创作品音乐会》将以中国共产党百年历史为主线，通过原创音乐作品之舞台演绎呈现百年大党的精神和成就，围绕中国革命历程重要时期进行创作，荟萃京剧、昆曲、河北梆子、评剧、豫剧、黄梅戏多剧种音乐作品并以独唱、联唱等多种形式呈现，充分展现学院引领戏曲音乐创作前沿的实力与硕果。

此外，还有立足北京、辐射全国、影响海内外的大型青少年戏曲公益赛事、艺术赛事“童心向党——第十二届国戏杯学生戏曲大赛暨青少年戏曲主旋律题材演出专场”，也将综合原创剧、红色经典唱段、小课本剧等形式开展。

宋飞介绍，学院还将举办“以百幅漫画的见证”为主题的漫画展，展出1921年至2021年的一百幅符合主题思想的漫画经典作品，通过百幅兼有戏曲元素、传统文化元素的特色漫画作品重温中国共产党近百年从无到有、从小变大、由弱变强的波澜壮阔历史画卷；由继续教育部联合北京市学校中华传统文化促进会携手北京粉画研究会，围绕红色文化、京味文化、传统文化等创作元素，举办第二届“心中的花朵献给党”儿童色粉画作品展。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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