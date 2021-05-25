人民网北京5月25日电 为献礼中国共产党建党100周年，发挥高校人才培养对企业党建支撑作用，5月23日，来自国内各领域的多位专家齐聚对外经济贸易大学共同探讨如何培养新时代企业党建人才。

全国政协文化文史和学习委员会副主任孙庆聚指出，高校人才培养要坚持守正创新，推进理念创新、内容创新、形式创新、方法创新和机制创新，始终保持办学的政治方向和发展方向。

对外经济贸易大学马克思主义学院院长李景瑜认为，探索新时代培养企业党建人才的机制和规律、加强高校思政和企业党建有效联动，进而把党的政治优势、组织优势转化为发展优势，需要高校和企业深度思考和积极尝试。李景瑜系统介绍了对外经济贸易大学第一批思想政治教育本科专业（企业党建方向）的培养目标、课程体系设计，并期待与党政机关、国有企业、学术机构和主流媒体开展长期合作，共同培育英才，通过多主体联动实现以人才培养促党建发展、以党建发展引领人才培养。

对外经济贸易大学马克思主义学院教授梁凯音针对对外经济贸易大学开设的思想政治教育专业建设和人才培养提出了专业见解。她认为，新时代党建人才培养应立足于时代背景，培养具有国际视野与家国情怀、理想信念坚定、宽口径厚基础的复合型人才。

北京航空航天大学马克思主义学院教授王春玺表示，新时代党建人才培养应具有中国特色，立足于中国特色社会主义理论，聚融党建需高校、国企、学术机构、主流媒体等多主体融合，共同推动新时代党建人才联合培养。

南开大学经济学院何自立教授提出，新发展阶段培养企业党建人才正当其时，是党加强对经济工作领导的重要组织保障。企业党建人才要科学设计人才培养系统，加强通识知识、经管知识和领导力培养。

研讨会发布了“一起学习+”品牌系列产品。对外经济贸易大学马克思主义学院教授王宇航介绍，“一起学习思政课”是贸大马院自主开发研制的思政课网络学习平台，致力于为高校思想政治课程教学数字化提升提供一体化解决方案，以青年喜欢的短视频平台形式开展高校思政课教育。

据悉，此次论坛由对外经济贸易大学、中国领导科学研究会、北京高校中国特色社会主义理论研究协同创新中心（对外经济贸易大学）、中央企业区块链合作创新平台联合主办，对外经济贸易大学马克思主义学院、中国社科院大学21世纪当代中国马克思主义高等研究院、国网区块链技术实验室、对外经济贸易大学国家（北京）对外开放研究院共同承办。

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