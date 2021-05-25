原标题：教育专家：民办校经费管理该规范了

5月14日，修订后的《民办教育促进法实施条例》（下称实施条例）正式发布，自今年9月1日起施行。

自《民办教育促进法》修订至今，我国的民办教育一直处于改革调整期，实施条例的发布将加速这一进程。

实施条例在加强党对民办学校的领导、营造更加公平的办学环境、维护教育管理秩序、保护受教育者合法权益、鼓励和支持社会力量参与办学等方面作出了相应规定，这些规定将对民办教育产生什么影响？在新的政策环境下，义务教育阶段民办学校如何办得更好，如何办成人民满意的教育？

就相关问题，《民生周刊》记者采访了中国教育科学研究院教育发展与改革研究所所长、全国民办教育协作创新联盟理事长吴霓，北京师范大学经济与工商管理学院教授、《中国民办教育产业发展报告》主编杨娟。

民生周刊：新修订的实施条例进一步强调了民办教育事业的公益性，删除了“合理回报”相关条款，尤其对实施义务教育的民办学校作出了较多的规定，这对民办教育会产生什么影响？

吴霓：民办教育事业的公益性就是要落实教育立德树人的根本任务。自2016年11月《民办教育促进法》修订到现在，已经过去4年多，对于义务教育阶段不得举办营利性民办学校的规定，民办学校举办人都已经有心理准备和选择的安排。

实施条例出台并不会对他们造成大的冲击。因为在这4年多的时间里，他们已经做好了相应的调整，想要退出的举办者，大部分已经退出。

此次实施条例还进一步规定实施义务教育的公办学校不得举办或参与举办民办学校，也不得转为民办学校，其他公办学校不得举办或参与举办营利性民办学校。这对于规范民办教育发展环境、维护和谐的教育生态具有重要意义。

同时，从对民办学校实行分类管理登记的角度来看，由于义务教育阶段民办学校都是非营利性质，也基本理顺了这一类民办学校的登记管理。当然，实施条例对义务教育阶段民办学校进行关联交易进行了限制，这将会对这类学校产生较大的影响，也可以说会进一步规范这一类学校的办学行为。

杨娟：2018年，实施条例的修订草案送审稿就已经出来了，直到近日才正式公布，原因之一是民办教育的发展特别快。比如，在线教育占比越来越大，也需要进行规范。

非营利性民办学校，并不是不盈利，而是盈利收入不能拿走，要留在学校，用于学校建设及再发展。

但企业毕竟还是有追求利润的目的，可能通过关联交易，把利润当作成本支出。实施条例对此作了周密设计。

民生周刊：根据修订后的《民办教育促进法》及实施条例，对于义务教育阶段民办学校来说，今后哪些方面的监管会加强？

吴霓：我国民办学校是在改革开放后诞生的，发展基础比较薄弱，发展过程中得到了很多支持，其中最大的就是公办条件的支持。这是我国民办学校发展过程中的一个特殊情况。因此，在政策完善后的下一步发展，就是要让民办的完全归于民办，实现规范化运营。

实施条例出台之后，会规范“公参民”的学校。之前的“公参民”的学校今后要做到法人独立、校园独立、财务独立、招生独立、颁发学业证书独立，这5个方面肯定会严查和彻底规范。

现在有些地方已经开始整治，肯定会波及比较大。这一类学校要进行选择，或者政府根据举办时公办因素占比的情况进行强制性规定，是独立成民办学校，还是回归公办学校。

杨娟：我估计对于民办学校的审计力度很快会加强。原来很多学校不太重视财务，记账不规范，不清晰，今后学校财务管理要更加规范。

对民办学校的办学今后也会加强监管。比如，会规范民办学校招生行为，民办学校要与公办学校同期招生。民办学校可以开设特色课程，但是要向教育部门备案。另外，教材的使用也会加强管理，实施义务教育的民办学校不得使用境外教材。

民生周刊：禁止关联交易、公民同招等措施让一些民办学校的举办者有些忧虑，今后应该怎样加大对民办教育的支持？

吴霓：法律规定民办学校的教师和受教育者与公办学校的具有同等法律地位。同时，对非营利民办学校政府还可以采取补贴、奖励、激励等扶持措施，享受公办学校同等的税收优惠。总之，非营利性学校肯定会受到更大支持，因为他们的盈利都投入到学校的继续发展中了。

此次实施条例明确，对“实施学前教育、学历教育的民办学校享有与同级同类公办学校同等的招生权，可以在审批机关核定的办学规模内，自主确定招生的标准和方式，与公办学校同期招生”，是一个积极的支持措施。因此，地方政府在做区域教育规划的时候，要对民办学校的发展进行同步规划，比如，某地要建一所学校，可以规划建成民办学校，由政府给予支持。实际上，办一所民办学校，政府的投入比办一所公办学校要少一些，因为民营机构也承担了一些师资、运营成本。

另外，现在社会支持民办教育的氛围还不是太浓厚，比如捐资办学的氛围和积极性还不够足，今后还要加大政策的引导，营造良好的氛围，形成全社会支持民办教育的局面。

杨娟：国家要加大对非营利性民办学校的投入。比如，很多民办幼儿园转成普惠园后口碑很好，百姓可以就近入园，价格也可接受。

但也有民办幼儿园反映，教学质量有所下降，一些特色课程开不起来。所以，如果对一些民办学校限价，政府的补助也要跟上，让学校能正常运营。

民生周刊：从目前的发展状况来看，民办义务教育还存在哪些问题？

吴霓：有些民办学校在运营的过程中，还是有些不规范的地方，存在一些不合理的行为，今后要规避。比如，现代教育制度还没有完全建立起来，很多学校是家族式管理、投资人管理等。还有，财务管理较为混乱、教育教学组织不科学、教师流动性大等等，这影响了民办学校的质量和可持续发展。民办教育的质量需要进一步提升，要办高品质的民办学校。

杨娟：我们发现，民办学校学生的学习压力和负担普遍比公办学校大。在办学的过程中，有些民办学校为了提高升学率，超前超纲教学，通过延长学生的学习时间出成绩，这样其实不利于学生的发展，也不符合民办教育特色发展的方向。

民生周刊：在新政策背景下，民办学校如何让百姓满意？

吴霓：第一，民办学校要坚持党的领导，将加强和完善党建的要求落细落实。第二，要以立德树人为学校发展的根本目标，着眼于为人民群众提供高质量的选择性教育，成为与公办教育共同发展的教育类型。第三，要研究政策，充分了解和吃透民办教育相关的政策，按政策办学。第四，要重视师资的培养和培训。很多民办学校不重视师资培养，只是相互挖人，相互竞争。对老师只是使用，没有培养，这样不利于长远发展。第五，学校管理制度化科学化，建立健全现代学校制度。

杨娟：要办成人民满意的教育，一方面是学校的办学环境、师资、校园建设等硬件软件让人民满意，也就是办学质量让人民满意。另一方面收费也要合理。如果一所学校办学质量高，但是价格太高，上不起，那人民也不会满意。所以要有一个好的性价比，学校教学质量好，价格也能接受。（罗燕）

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